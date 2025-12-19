Ottakringer Bezirksbudget 2026 beschlossen

Wien (OTS) -

Die Bezirksvertretung des 16. Bezirks hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2025 mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, ÖVP und NEOS das Bezirksbudget für 2026 beschlossen.

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen ist es gelungen ein verantwortungsvolles Budget von rund 15,5 Millionen für das Jahr 2026 zu beschließen. Ein großer Teil der Mittel kommt auch 2026 wieder Kindern und Jugendlichen sowie Bildungseinrichtungen zugute. Darüber hinaus werden Investitionen in die Bezirksentwicklung getätigt. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes umfassen Begrünungen, Baumpflanzungen sowie die Schaffung attraktiver Aufenthaltsräume im öffentlichen Raum.

„Mit dem Bezirksbudget 2026 arbeitet Ottakring weiterhin an einer hohen Lebensqualität. Als Bezirksvorsteherin ist es mir ein großes Anliegen, die Ottakringerinnen und Ottakringer über Vorhaben im Bezirk zu informieren. Ebenso wichtig ist mir der gemeinsame Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, der die Basis für gute Entscheidungen für unseren Bezirk bildet“, so Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp.

Attraktivierung des öffentlichen Raums

Rund 3,8 Millionen Euro werden in Projekte der Bezirksentwicklung investiert. Weitere rund 2,3 Millionen Euro kommen Maßnahmen zur Begrünung zugute. Beispiele für Attraktivierungsprojekte im öffentlichen Raum sind:

Sobald die intensiven Arbeiten des Fernwärmeausbaus beendet sind, wird die Degengasse mit neuen Aufenthaltsbereichen und zusätzlicher Begrünung attraktiver gestaltet.

Die Kreuzung Odoakergasse#Wilhelminenstraße wird – vor allem im Hinblick auf die Sicherheit am Schulweg – verbessert.

Die Ballspielbereiche am Yppenplatz werden aufgewertet.

Zusätzlich sind rund 1,3 Millionen Euro für Ampeln und Straßenbeleuchtung vorgesehen. Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen schlagen mit rund 300.000 Euro zu Buche. Für öffentliche WC-Anlagen gibt Ottakring im kommenden Jahr rund 350.000 Euro aus.

Investitionen für Kinder und Jugendliche

2026 wird die Sanierungsplanung des Schulstandortes Schinnaglgasse abgeschlossen. Die ersten baulichen Schritte an diesem Standort werden mit Anfang Schuljahr 2026/2027 gesetzt. Für die Schulen des 16. Bezirks sind 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Eine weitere Million Euro kommt den Ottakringer Kindergärten zugute, etwa für die Modernisierung von Kindergartengruppen u.a. am Standort Pfenninggeldgasse.

Auch die in den vergangenen Jahren umfassend sanierte Musikschule wird weiterhin unterstützt: Der Bezirk stellt Mittel für die Anschaffung eines neuen Flügels bereit. Für die kulturelle Jugendbetreuung im Bezirk sind rund 1 Million Euro vorgesehen. Ein besonderes Highlight für Jugendliche ist heuer die Nutzungsverbesserung der Skateanlage in der Kendlerstraße, für die 150.000 Euro eingeplant sind.

Budget für Kultur und Freizeit

Die vergangenen Jahre waren für Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende besonders herausfordernd. Bereits in den Vorjahren wurde das Ottakringer Kulturbudget erhöht. Diese Erhöhung wird fortgeführt, sodass 2026 insgesamt 251.000 Euro zur Verfügung stehen.

Weitere Investitionen in die Freizeitgestaltung kommen den Ottakringer Bädern mit rund 66.000 Euro sowie den Pensionistinnen- und PensionistInnenklubs im 16. Bezirk mit rund 360.000 Euro zugute.