Einladung: Pressekonferenz der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur

PRESSEKONFERENZ der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“

mit Generalsekretär Nico Marchetti.

Montag, 22. Dezember 2025 um 09:30 Uhr

Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder presse@oevp.at notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

