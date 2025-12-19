- 19.12.2025, 11:19:32
Einladung: Pressekonferenz der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur
PRESSEKONFERENZ der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“
mit Generalsekretär Nico Marchetti.
Montag, 22. Dezember 2025 um 09:30 Uhr
Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)
Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder presse@oevp.at notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at
