Einladung: Pressekonferenz der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur

PRESSEKONFERENZ der Volkspartei zum Thema „Bilanz 2025 zur Arbeit der Volkspartei in der Bundesregierung“

mit Generalsekretär Nico Marchetti.

Montag, 22. Dezember 2025 um 09:30 Uhr

Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder presse@oevp.at notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.