EVA-MARIA: Gespräch und Film über eine Frau, die trotz aller Hürden ihren Weg geht

Eva-Maria und Lukas Ladner
WIEN BREITENSEE (OTS) - 

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025 um 20:05 Uhr präsentiert die Sendereihe PERSPEKTIVENWECHSEL den Film EVA-MARIA. Nach einem etwa halbstündigen Gespräch mit dem Filmemacher Lukas Ladner mit Moderatorin Ivana Veznikova wird der Film einmalig in voller Länge (1 St. 34 Min.) ausgestrahlt. Regisseur Lukas Ladner war auch als persönlicher Assistent für Eva-Maria tätig und so entstand ein außergewöhnliches filmisches Portrait.


Zum Inhalt des Films:

Eva-Maria arbeitet als Sekretärin an der Pädagogischen Hochschule. Sie ist stolz auf diese Position. Es war nicht einfach, die Anstellung zu bekommen, denn seit ihrer Kindheit ist sie durch spastische Zerebralparese auf den Rollstuhl angewiesen. Für Eva-Maria war das nie Grund, ihre Träume aufzugeben. Sie weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Von ihrem Optimismus und ihrem überzeugten Ja zum Leben geleitet, fühlt sie sich Anfang 30 bereit für einen ihrer größten Träume: ein eigenes Kind. Mithilfe künstlicher Befruchtung will sie sich nun diesen Wunsch erfüllen.

Unterstützt von ihrer Familie und begleitet von ihren Assistent:innen nimmt sie das „Projekt Kind“ in Angriff. Für alle ist ihre Situation Neuland. Die Eigenheiten ihres Körpers stellen sowohl Medizin als auch ihre Assistenz vor neue und ungewohnte Herausforderungen. Der Film ermöglicht einen ungewöhnlich intimen Einblick in ein Leben jenseits konventioneller Familienplanung.

Zum Trailer geht es hier: https://www.vodclub.online/film/eva-maria/

Rückfragen & Kontakt

OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: fm@okto.tv
Website: https://www.okto.tv

