Weihnachten auf W24

Wien (OTS) -

In der festlichsten Zeit des Jahres präsentiert der Wiener Stadtsender W24 ein vielfältiges Weihnachts- und Jahresendprogramm. Rund um die Feiertage blickt W24 auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück und setzt dabei auf große Jahresrückblicke, stimmungsvolle Weihnachtsspecials, bewährte Programmhighlights und einen musikalischen Silvesterabschluss.

Ab dem Christtag zeigt W24 vier Ausgaben der „24 Stunden Wien“-Jahresrückblicke. Alessa Däger, Michael Fahrner-Glatz und Juliane Ahrer analysieren gemeinsam mit Gästen wie Meinungsforscher Christoph Haselmayer oder Wiener Bezirksblatt-Chefredakteur Hans Steiner die Themen, Debatten und Entwicklungen, die Wien 2025 geprägt haben. Politik, Grätzl, Magazin und Kultur werden dabei aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Mit dem neuen Weihnachtsspecial „Weihnachten in Wien“ fangen Jacqueline Knollmayr und Stefan Joham die besondere Stimmung der Bundeshauptstadt zum Jahresausklang ein und zeigen Schauplätze, Momente und Traditionen der Wiener Weihnachtszeit. Zu den bewährten Fixpunkten im W24-Weihnachtsprogramm zählt auch 2025 die Andy-Marek-Weihnachtsshow, das Rapid-Charity-Highlight mit zahlreichen Stars und Publikumslieblingen aus Pop, Schlager, Kabarett und Kleinkunst sammelt für den guten Zweck.

Bei viel Musik und weihnachtlicher Stimmung lädt Gerhard Koller wieder seine Gäste zu sich ins Max Brown Hotel, um mit ihnen über das vergangene Jahr und persönliche Weihnachtsmomente zu plaudern. In stimmungsvoller Atmosphäre kommen unter anderem Thorsteinn Einarsson, Christina Kosik, die Kernölamazonen, Lusterboden, Stubenfliege sowie Musikjournalist und ESC-Scout Peter Schreiber zu Wort.

Zum Jahreswechsel sorgt Musikexperte Peter Schreiber mit dem Musik-Silvester-Countdown für den passenden Soundtrack und präsentiert jene Acts, die in Wien 2025 besonders angesagt waren. Ergänzt wird das Feiertagsprogramm durch zahlreiche Dokumentationen, ZEITRäume* sowie neue Ausgaben von Stadtgespräch.

„Weihnachten in Wien: Nicht nur die Stadt hat sich festlich herausgeputzt, auch das Weihnachtsprogramm von W24 kann sich sehen lassen. Vier 24 Stunden Wien-Jahresrückblicke, ein neues Weihnachtsspecial und bewährte Fixpunkte wie der Weihnachtssalon, die Andy-Marek-Weihnachtsshow oder der #POP-Silvestercountdown sorgen für beste regionale Unterhaltung – aus Wien und für Wien“, freut sich W24-Chefredakteur Hannes Huss.

Ausstrahlungstermine auf W24 und w24.at:

24 Stunden Wien – Jahresrückblicke 2025

Politik: 25.12., 18:30 Uhr | Grätzl: 26.12., 19:00 Uhr

Weihnachtsspecial „Weihnachten in Wien“

23.12., 16:15 Uhr | 24.12., 16:00 Uhr

Andy Marek Weihnachtsshow

23.12., 21:00 Uhr | 24.12., 10:00 Uhr

W24 Weihnachtssalon

24.12., 14:00 Uhr und 21:00 Uhr

Musik-Silvester-Countdown

31.12., ab 22:00 Uhr

Über W24 –dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohner*innen auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseher*innen pro Tag ist W24 der meist gesehene Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.