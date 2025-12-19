FPÖ – Resch/Strobl: Einstimmiger Beschluss in Döbling für Verlängerung der Buslinie 41A

Wien (OTS) -

In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Döbling wurde der freiheitliche Antrag über die Machbarkeit einer Verlängerung der Buslinie 41A bis Salmannsdorf unter Einbindung der vorhandenen Infrastruktur einstimmig beschlossen. „Damit ist ein wichtiger Öffi-Lückenschluss zwischen Pötzleinsdorf (Währing) und Neustift am Walde (Döbling) auf Schiene gebracht. Nun gilt es von Seiten der Stadt, diese Bezirksforderung rasch umzusetzen“, verlangt der freiheitliche Stadtwerkesprecher und gf. Bezirksparteiobmann LAbg. Klemens Resch.

Der freiheitliche Döblinger Bezirksrat Clemens Strobl ergänzt: „Dieses Vorhaben würde die Anbindung von Neustift am Walde und Salmannsdorf erheblich verbessern und erstmals eine direkte Verbindung zum Neustifter Friedhof und zur Straßenbahnlinie 41 schaffen. Vor allem für Menschen, die auf Öffis angewiesen sind, ist diese Querverbindung längst überfällig.“