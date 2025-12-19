Aus dem Großen Musikvereinssaal: Der „Sport am Sonntag Jahresrückblick“ als sportliches Konzert

Wien (OTS) -

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und die ORF-Sportredaktion lädt am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, um 18.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zum traditionellen „Sport am Sonntag Jahresrückblick“ in den Großen Saal des Wiener Musikvereins: Gemeinsam mit Boris Kastner-Jirka erwartet das TV-Publikum ein sportliches Konzert mit den Highlights des Jahres 2025. Neben dem spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 blickt die Sendung noch einmal auf die sensationelle Vierschanzentournee und die aus heimischer Sicht unerwartet erfolgreiche Ski-WM in Saalbach sowie auf die erfolgreiche Fußball-WM-Qualifikation und den Vizeweltmeistertitel der U17 zurück.

