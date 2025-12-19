  • 19.12.2025, 10:48:02
  • /
  • OTS0054

Aus dem Großen Musikvereinssaal: Der „Sport am Sonntag Jahresrückblick“ als sportliches Konzert

Am 21. Dezember um 18.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und die ORF-Sportredaktion lädt am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, um 18.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zum traditionellen „Sport am Sonntag Jahresrückblick“ in den Großen Saal des Wiener Musikvereins: Gemeinsam mit Boris Kastner-Jirka erwartet das TV-Publikum ein sportliches Konzert mit den Highlights des Jahres 2025. Neben dem spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 blickt die Sendung noch einmal auf die sensationelle Vierschanzentournee und die aus heimischer Sicht unerwartet erfolgreiche Ski-WM in Saalbach sowie auf die erfolgreiche Fußball-WM-Qualifikation und den Vizeweltmeistertitel der U17 zurück.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright