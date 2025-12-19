Wien: 1,7 Mio. Nächtigungen im November, Oktober-Umsatz bei 131 Mio. Euro

Wien (OTS) -

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe im Oktober machte 130,6 Millionen Euro (+5%) aus. Zwischen Jänner und Oktober wurde ein Nächtigungsumsatz von rund 1,1 Milliarden Euro (+3%) erwirtschaftet.

Wien schloss den November 2025 mit 1.691.000 Nächtigungen ab. Das entspricht einem Zuwachs von 9% zum Vergleichsmonat 2024. Zwischen Jänner und November verzeichnete die Bundeshauptstadt 17.864.000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 6% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 272.000 Übernachtungen (+14%) im November führt Deutschland weiterhin die Liste der Top-10-Märkte an, gefolgt von Österreich (319.000, +3%), den USA (93.000, +6%), Italien (91.000, +/-0%), Großbritannien (79.000, +6%), Spanien (60.000, -1%), Frankreich (41.000, +4%), Polen (39.000, +12%), der Schweiz (31.000, +5%) und Rumänien (42.000, +10%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Oktober 130.585.000 Euro (+5%). Im Zeitraum Jänner bis Oktober konnten die Betriebe 1.123.285.000 Euro und damit um 3% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschaften. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im November rund 73% (11/2024: rund 70%), jene der Hotelbetten 56,5% (11/2024: 54,1%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis November) lag die Zimmerauslastung bei rund 69% (1-11/2024: rund 69%), die Bettenauslastung bei 53,2% (1-11/2024: 53,3%). Insgesamt waren im November etwa 82.800 Hotelbetten in Wien verfügbar – um rund 3.300 Betten (+4,2%) mehr, als im Vergleichsmonat 2024 angeboten wurden.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell