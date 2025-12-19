Colmobil vertraut beim österreichischen Markteintritt auf das Know-how der Lagermax Gruppe

Straßwalchen (OTS) -

Straßwalchen, 19. Dezember 2025. Colmobil gehört zu den größten israelischen Fahrzeugimporteuren und hat eben in Österreich ein Tochterunternehmen gegründet. Dieses ist exklusiver Importeur für die neuen Marken OMODA und JAECOO. Beide gehören zum chinesischen Fahrzeughersteller Chery Automobile. Die Logistik in Österreich legt Colmobil in die Hände der Lagermax Gruppe.

Die Verträge gelten einerseits für die Neuwagen-Fahrzeuglogistik, die ab dem Hafen Koper vollumfänglich für den österreichischen Markt abgewickelt wird und andererseits für die gesamte Ersatzteilversorgung. Auch für den Aftersales-Markt vertraut Colmobil der Lagermax Gruppe, die sämtliche logistische Dienstleistungen für die Ersatzteile erbringt. Ab Übernahme im Hafen oder am Flughafen Wien, über die Verzollung, bis zur Lagerung am Standort der Lagermax Logistics in Enzersdorf/Fischa. Die letzte Meile erfolgt durch Nachtzustellung innerhalb von weniger Stunden nach Bestellung an das Händlernetz.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass uns Colmobil für alle logistischen Dienstleistungen in Österreich das Vertrauen schenkt“, führt Richard Pöschl, CEO Lagermax Logistics aus.

„Das Gesamtpaket in den eigenen Reihen abzubilden ist ein entscheidender Vorteil, den wir Importeuren in Österreich, aber auch den umliegenden Ländern, bieten können. Wir sind überzeugt, dass die Modelle auch in Österreich für Furore sorgen und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit mit Colmobil“, ergänzt Florian Arnezeder, CEO Lagermax Autotransport GmbH.

„Neben der Sicherheit und Qualität unserer Fahrzeuge ist die Sicherheit in der Logistik und bei der Ersatzteilversorgung für uns essenziell. Darum setzen wir auch hier auf Partner, die unsere hohen Standards mittragen und ein gleiches Verständnis für Servicequalität haben“, so Lars Pauly, CEO von Colmobil in Österreich.

Über die Lagermax Gruppe

Unter dem Motto "Together in motion." bietet die Lagermax Gruppe mit über 85 eigenen Standorten in 15 Ländern Europas ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Grenzen verschwinden zunehmend, lokale Eigenheiten aber bleiben. Diesem Umstand wird seitens Lagermax größte Aufmerksamkeit geschenkt. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Gesamtumsatz von 765 Millionen Euro und beschäftigt 4.100 Mitarbeiter*innen.

