Ab jetzt: Ö3-Weihnachtswunder live aus Salzburg – 120 Stunden für Familien in Not

Wien (OTS) -

Jedes Jahr schafft das Ö3-Weihnachtswunder ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, das Menschen im ganzen Land berührt. Und ab sofort geht es wieder los! Heute (Freitag) um 10.00 Uhr wurde das Ö3-Weihnachtswunder offiziell eröffnet. Die Ö3-Moderator:innen Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll erfüllen in den nächsten 120 Stunden Musikwünsche gegen Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Aus der Ö3-Wunschhütte am Kapitelplatz in Salzburg senden die drei durch, adventfasten, begrüßen prominente Gäste und viele Musiker:innen, die das Ö3-Weihnachtswunder mit wunderbaren Live-Musik-Sessions unterstützen. Das ganze Land ist dazu eingeladen, die magische Stimmung zu spüren und ein Teil davon zu werden – direkt vor Ort in Salzburg oder via Radio und Videostream. Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden!

Das Moderationsteam des Ö3-Weihnachtswunders 2025 freut sich auf 120 magische Stunden:

Philipp Hansa: „Am meisten freue ich mich auf die Gesichter vor der gläsernen Wunschhütte. Mit seiner Arbeit dafür zu sorgen, dass Kinderaugen strahlen und dass Menschen glücklich sind, ist das Erfüllendste, das ich mir für mein Leben vorstellen kann.“

Tina Ritschl: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, weil es für mich auch eine ganz persönliche Herzensangelegenheit ist. Ich liebe das Ö3-Weihnachtswunder, ich liebe diese 120 Stunden, in denen das ganze Land zusammenkommt. Es ist auch ganz egal, ob du hier bist in Salzburg am Kapitelplatz oder ob du uns im Radio hörst. Du spürst, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas Gutes tun.“

Andi Knoll war bereits beim ersten Weihnachtswunder 2014 in Salzburg dabei: „Wie ich das Ö3-Weihnachtswunder zum ersten Mal gesehen habe, war es so wie ein 7-Jähriger: Hat schon reden können, hat Gedichte vorgelesen und hat vielleicht Blockflöte gespielt. Aber jetzt ist es ein richtiger Teenager, vielleicht sogar schon Anfang 20. Aus dem Ö3-Weihnachtswunder ist ein erwachsenes Wesen geworden. Und wie es sich verändert hat, das finde ich das Spannende heuer. Zu schauen, was von dem Kind noch übrig ist.“

Wunderbare Live-Musik am Kapitelplatz ab Freitag (19. Dezember)

Im 12. Jahr des Ö3-Weihnachtswunders kommt das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde zurück an seinen Premierenort: Wie schon 2014 wird der Kapitelplatz mitten in Salzburg für insgesamt 120 Stunden der besondere Rahmen für ein Ö3-Herzensanliegen, hör- und sichtbar in ganz Österreich. In und vor dem gläsernen Ö3-Studio wird wieder viel los sein – so sorgen wunderbare Musiker:innen für Gänsehautmomente und auch Partystimmung. Gleich ab Tag 1 (Freitag, den 19.12.) erwartet das Ö3-Weihnachtswunder 2025 große musikalische Highlights:

15.30 Uhr: Folkshilfe

16.30 Uhr: Poxrucker Sisters

18.30 Uhr: Kamrad

19.30 Uhr: Josh.

20.30 Uhr: Möwe

An Tag 2 (Samstag, den 20.12.) geht’s weiter mit folgenden Musikgrößen:

13.30 Uhr: Arrie

15.30 Uhr: Chris Steger

16.30 Uhr: Anna-Sophie

18.30 Uhr: Thorsteinn Einarsson

19.30 Uhr: Pizzera & Jaus + AUT of ORDA

20.30 Uhr: Klangkarussell

„Ihr spendet – Ö3 sendet“

Ob direkt in Salzburg oder in ganz Österreich im Radio oder Videostream – ab jetzt gilt: „Ihr spendet – Ö3 sendet!“ 120 Stunden lang werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde spielen – jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Diese können rund um die Uhr vor Ort und jederzeit online, per SMS oder am Spendentelefon (0800 664 700) abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

Salzburg als Host-City fürs Ö3-Weihnachtswunder 2025

Alle Jahre wieder verbindet das Ö3-Weihnachtswunder ganz Österreich – mit einer wunderbaren Mischung aus Vorfreude auf Weihnachten, guter Unterhaltung, großen Gefühlen und jeder Menge Hilfsbereitschaft. Und ein glänzendes Projekt braucht einen glänzenden Rahmen: Die Host-City des Ö3-Weihnachtswunders wird Jahr für Jahr neu ausgewählt. Heuer steht die Ö3-Wunschhütte wie schon 2014 direkt am Kapitelplatz mitten in Salzburg. Die Umsetzung der Leistungen seitens der Host-City ist ein Gemeinschaftsprojekt des Veranstalters Altstadtverband Salzburg, der Gastgeberstadt Salzburg sowie der Partner Tourismus Salzburg GmbH und des Salzburger Tourismus Förderungs Fonds.

Alles, was in der Ö3-Wunschhütte passiert, kann auf Ö3 und im Live-Videostream miterlebt werden. Alle Infos rund um das Ö3-Weihnachtswunder 2025 unter: https://oe3weihnachtswunder.at/

Hinkommen oder zuhören oder streamen, miteinander eine gute Zeit verbringen und helfen! Gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden!