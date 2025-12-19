Fonds Soziales Wien: Verlässliche Unterstützung für die Wiener:innen auch an den Feiertagen

Wien (OTS) -

Anlässlich der bevorstehenden Feiertage bekräftigt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler, sich Unterstützung beim Fonds Soziales Wien (FSW) zu holen, wenn es erforderlich ist: „Herausfordernde Lebenssituationen können immer auftreten, auch über die Feiertage. Als erste Anlaufstelle für alle Wiener:innen, die Unterstützung brauchen, ist das FSW-Kund:innenservice in den nächsten Wochen unter 01 24 5 24 täglich erreichbar, ebenso wie die Gesundheitsberatung 1450. Darüber hinaus stehen etwa die Türen bei drei Tageszentren für Senior:innen auch über die Feiertage offen. Weitere entlastende Angebote gibt es für pflegende An- und Zugehörige.“

FSW-Kund:innenservice ganzjährig für Wiener:innen erreichbar

Wer in Wien Unterstützung braucht – sei es bei Pflege und Betreuung, Behinderung, wegen Wohnungslosigkeit, als Geflüchtete:r oder aufgrund einer Schuldenproblematik – kann sich an 365 Tagen im Jahr vertrauensvoll an das FSW-Kund:innenservice wenden. Das ist die erste Anlaufstelle für alle Wiener:innen, die soziale Leistungen in Anspruch nehmen oder dies künftig tun werden, aber auch für deren An- und Zugehörige.

Erreichbar ist es täglich von 8 – 20 Uhr telefonisch unter 01 24 5 24 oder per Mail an kundinnenservice@fsw.at. Seit kurzem ist es über das digitale Kund:innenportal mein.fsw.at außerdem möglich, Anträge jederzeit und bequem von zu Hause aus online zu stellen. Auch an Wochenenden und über die Feiertage ist das FSW-Kund:innenservice auf diesen Wegen für die Wiener:innen erreichbar.

1450: Auch an Feiertagen Unterstützung bei gesundheitlichen Fragen aller Art

Täglich und zu jeder Tages- und Nachtzeit steht auch die telefonische Gesundheitsberatung 1450 den Wiener:innen das ganze Jahr über zur Verfügung. Egal ob Grippe, Schwindel oder Bauchschmerzen: Die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekräfte bei 1450 bieten auch über die Feiertage in gewohnter Weise kompetente Beratung zu gesundheitlichen Fragen aller Art und empfehlen Anrufer:innen abhängig von ihren Beschwerden die für sie optimale medizinische Versorgung. Zahlreiche zusätzliche Services wie Terminbuchungen, das Impfservice, die Geburtsinfo Wien oder oncare.wien bei Krebs(verdachts)diagnose stehen ebenfalls rund um die Uhr zur Verfügung.

Mehr Informationen zu 1450: www.1450.wien

Drei FSW-Tageszentren PLUS über Weihnachten geöffnet

Insgesamt 18 Tageszentren – elf davon werden vom FSW betrieben – stehen den Senior:innen in Wien für eine aktivierende Tagesbetreuung mit Pflege, Bewegungs- und kreativen Angeboten zur Verfügung. Drei der FSW-Tageszentren sind für Kund:innen auch an Wochenenden und über die Feiertage täglich von 9 - 18 Uhr geöffnet. In der Weihnachtszeit stehen unter anderem Backworkshops, das Basteln von festlicher Deko sowie Kaffee-Plauderrunden und Musik auf dem Programm. Senior:innen können dort festliche Tage mit abwechslungsreichem Programm und gutem Essen verbringen. Das wirkt auch einer möglichen Einsamkeit über die Feiertage entgegen. Gleichzeitig werden pflegende An- und Zugehörige durch das Angebot entlastet.

Mehr Informationen gibt es hier: www.tageszentren.at

Entlastung für pflegende An- und Zugehörige

Die Weihnachtszeit ist für manche nicht nur eine stimmungsvolle Zeit im Kreise der Freund:innen oder Familie, sondern kann auch Stress bedeuten. Insbesondere, wenn man über die Feiertage als pflegende:r An- und Zugehörige:r für andere da ist. Eine Auszeit von dieser anspruchsvollen Aufgabe bietet die vom FSW geförderte Urlaubspflege. Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf können für mindestens zwei Tage und bis zu insgesamt fünf Wochen pro Jahr vorübergehend in ausgewählten Häusern zum Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser betreut werden.

Entlastung und Unterstützung bietet zudem das Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige der FSW Pflege- und Betreuungsdienste. Erreichbar per Mail an netz@fsw.at oder über das Kontaktformular unter www.pflegende-angehoerige.wien.

Hilfe für obdachlose Menschen via Meldung über die gratis FSW-KälteApp

Teams der Straßensozialarbeit sind auch über die Feiertage im Einsatz, um obdach- bzw. wohnungslosen Menschen zu helfen. Unterstützen können dabei alle, die in Wien unterwegs sind und obdachlose Menschen sehen, die im Freien nächtigen und Unterstützung brauchen. Mit wenigen Klicks kann man mit der FSW-KälteApp rasch und unkompliziert unterstützen. Straßensozialarbeiter:innen gehen den Meldungen der KälteApp nach und informieren über Angebote des Winterpakets, vermitteln in Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe oder teilen Schlafsäcke aus. Weitere Informationen sowie Links zum Download: www.kaelteapp.wien