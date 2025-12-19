Grüne Wieden/Riepl: Erfolg für den Bezirk – 50.000 Euro für Sozialarbeit rund um Südtiroler Platz

Wien (OTS) -

Die Grünen Wieden freuen sich über einen Erfolg in schwierigen Zeiten: Auf Grüne Initiative hat der Bezirk einen Antrag über 50.000 Euro für Sozialarbeit rund um den Südtiroler Platz abgesegnet. „Am Südtiroler Platz und in den umliegenden Gassen bis hin zum St.-Elisabeth-Platz sehen wir in den letzten Monaten immer mehr Menschen, die mit Sucht, Wohnungslosigkeit oder psychischen Krisen konfrontiert sind. Viele Anrainer:innen erleben das als Belastung – gleichzeitig spüren wir, welche persönlichen Schicksale hinter diesen Problemen stehen“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Pascal Riepl (Grüne).

Die Kürzungen im Sozialbereich treffen alle hart. Auch der Bezirk muss mit einem eingefrorenen Budget auskommen. „Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, im Bezirksbudget 50.000 Euro für aufsuchende Sozialarbeit bereitzustellen: für Menschen, die vor Ort sind, ansprechbar bleiben, zuhören, Konflikte entschärfen und Betroffene in Hilfeangebote begleiten. Es geht darum, niemanden im Stich zu lassen – weder die Menschen in schwierigen Lebenslagen noch die Bewohner:innen, Kinder und Geschäftsleute im Grätzl. Wegschauen löst kein einziges Problem. Nur wenn wir hinschauen, Hilfe anbieten und konsequent in Sozialarbeit investieren, kann rund um den Südtiroler Platz und St.-Elisabeth-Platz ein besseres Miteinander entstehen“, so Riepl abschließend.