  • 19.12.2025, 10:11:03
  • /
  • OTS0041

Grüne Wieden/Riepl: Erfolg für den Bezirk – 50.000 Euro für Sozialarbeit rund um Südtiroler Platz

Wien (OTS) - 

Die Grünen Wieden freuen sich über einen Erfolg in schwierigen Zeiten: Auf Grüne Initiative hat der Bezirk einen Antrag über 50.000 Euro für Sozialarbeit rund um den Südtiroler Platz abgesegnet. „Am Südtiroler Platz und in den umliegenden Gassen bis hin zum St.-Elisabeth-Platz sehen wir in den letzten Monaten immer mehr Menschen, die mit Sucht, Wohnungslosigkeit oder psychischen Krisen konfrontiert sind. Viele Anrainer:innen erleben das als Belastung – gleichzeitig spüren wir, welche persönlichen Schicksale hinter diesen Problemen stehen“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Pascal Riepl (Grüne).

Die Kürzungen im Sozialbereich treffen alle hart. Auch der Bezirk muss mit einem eingefrorenen Budget auskommen. „Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, im Bezirksbudget 50.000 Euro für aufsuchende Sozialarbeit bereitzustellen: für Menschen, die vor Ort sind, ansprechbar bleiben, zuhören, Konflikte entschärfen und Betroffene in Hilfeangebote begleiten. Es geht darum, niemanden im Stich zu lassen – weder die Menschen in schwierigen Lebenslagen noch die Bewohner:innen, Kinder und Geschäftsleute im Grätzl. Wegschauen löst kein einziges Problem. Nur wenn wir hinschauen, Hilfe anbieten und konsequent in Sozialarbeit investieren, kann rund um den Südtiroler Platz und St.-Elisabeth-Platz ein besseres Miteinander entstehen“, so Riepl abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright