Aufgeladen in die Feiertage: 50 neue Wien Energie-Ladestellen beim Westfield Donau Zentrum in Betrieb genommen

Wien (OTS) -

Wien Energie und Unibail-Rodamco-Westfield machen den Endspurt des Weihnachts-Einkaufs in Wiens größtem Einkaufszentrum nun noch nachhaltiger und praktischer. 50 neue Ladestellen, der Großteil davon Schnellladestellen, wurden heute vor Ort in Betrieb genommen. Ab sofort können Besucher*innen ihr E-Auto also ganz einfach während dem Shoppingbesuch in den Parkhäusern 1 und 4 laden. So fahren sie nicht nur vollgeladen mit Geschenken für ihre Liebsten, sondern auch mit 100 Prozent Ökostrom weiter. „Mit der Inbetriebnahme von 50 Ladestellen in den Parkhäusern des Westfield Donau Zentrums schließen wir die erste von zwei Ausbaustufen bei Wiens größtem Einkaufszentrum ab“, so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. „Zusammen mit Unibail-Rodamco-Westfield errichten wir im Westfield Donau Zentrum und der Westfield Shopping City Süd bis 2030 insgesamt 300 Ladepunkte und arbeiten so zusammen an Österreichs bedeutendstem Ladeinfrastrukturprojekt.“

Die Zeit vor Heiligabend gilt als eine der einkaufsstärksten Phasen des Jahres, aber auch nach den Feiertagen ist in den größten Einkaufszentren des Landes viel los: Gutscheine werden eingelöst, der Ausverkauf genutzt – ein guter Startpunkt also für mehr Ladeleistung. „Mit den neuen E-Ladestellen setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unseren Besucher*innen ein modernes, komfortables und nachhaltiges Einkaufserlebnis zu bieten. Die neuen Ladestellen sorgen dafür, dass unsere Besucher*innen ihre Zeit im Center optimal nutzen können – einkaufen, entspannen und dabei bequem Ökostrom laden. Gemeinsam mit Wien Energie schaffen wir damit ein Angebot, das sowohl den Erwartungen unserer Kund*innen als auch den Anforderungen an eine nachhaltige Zukunft entspricht“, so Paul Douay, Managing Director, Asset Management, Central Europe, bei Unibail-Rodamco-Westfield. Um die richtige Infrastruktur für alle bereit zu stellen, wurde auf einen Mix aus Ladestellen mit 11 kW Leistung und Schnellladestellen mit bis zu 50 kW Leistung geachtet.

So geht Laden heute: Österreichs größtes Ladeinfrastrukturprojekt

Einfach laden und shoppen ist nicht nur beim Westfield Donau Zentrum, sondern auch in der Westfield Shopping City Süd, Österreichs größtem Einkaufszentrum, bereits Realität: Dort haben die beiden Unternehmen bereits die ersten 60 von insgesamt 100 Ladestellen der ersten Ausbaustufe errichtet. Zu finden sind diese bei den Eingängen 8, 5 und 9. Bis 2030 errichten Wien Energie und Unibail-Rodamco-Westfield insgesamt 300 Ladestellen zusammen: 200 bei der Westfield Shopping City Süd und 100 beim Westfield Donau Zentrum. Knapp 90 Prozent der Ladestellen sind Schnellladepunkte mit 50 kW Ladeleistung und mehr. So ist sichergestellt, dass auch alle, die es eilig haben, bestens mit Ökostrom versorgt werden.



