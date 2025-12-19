- 19.12.2025, 10:06:32
AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerpunktaktion Grenzschutz in Deutschkreutz
Mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Martin Huber, 22. Dezember, 9:15 Uhr
Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Martin Huber absolvieren am 22. Dezember 2025 einen Lokalaugenschein im Rahmen einer Schwerpunktaktion nach der Weiterentwicklung der Maßnahmen zum Grenzschutz im burgenländischen Deutschkreutz. Nach der Lageeinweisung geben der Innenminister und der Landespolizeidirektor Statements ab.
Wann: 22. Dezember 2025, 9:15 Uhr
Wo: Gewerbestraße 3, 7301 Deutschkreutz
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2r5nw5v3
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
