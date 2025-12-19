  • 19.12.2025, 10:06:32
AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerpunktaktion Grenzschutz in Deutschkreutz

Mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Martin Huber, 22. Dezember, 9:15 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Martin Huber absolvieren am 22. Dezember 2025 einen Lokalaugenschein im Rahmen einer Schwerpunktaktion nach der Weiterentwicklung der Maßnahmen zum Grenzschutz im burgenländischen Deutschkreutz. Nach der Lageeinweisung geben der Innenminister und der Landespolizeidirektor Statements ab.

Wann: 22. Dezember 2025, 9:15 Uhr

Wo: Gewerbestraße 3, 7301 Deutschkreutz

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2r5nw5v3

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
