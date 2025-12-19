AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerpunktaktion Grenzschutz in Deutschkreutz

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Martin Huber absolvieren am 22. Dezember 2025 einen Lokalaugenschein im Rahmen einer Schwerpunktaktion nach der Weiterentwicklung der Maßnahmen zum Grenzschutz im burgenländischen Deutschkreutz. Nach der Lageeinweisung geben der Innenminister und der Landespolizeidirektor Statements ab.

Wann: 22. Dezember 2025, 9:15 Uhr

Wo: Gewerbestraße 3, 7301 Deutschkreutz

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2r5nw5v3

