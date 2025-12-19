FPÖ-Landbauer: „Verschont unsere Volksschüler mit woker Propaganda“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir wollen nicht, dass unsere Kinder dieser perversen und woken Propaganda ausgesetzt werden“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer unmissverständlich klar. Kinder einer dritten Volksschulklasse hatten sich mit einem Transgender-Text, indem Leo plötzlich Jennifer wurde, auseinandersetzen und danach Fragen beantworten müssen. Die Stiefmutter des betroffenen Buben und deren ganzes Umfeld reagierten einhellig fassungslos, wandten sich an die FPÖ Niederösterreich.

„8-jährigen Kindern so eine geschmacklose Pflichtlektüre zuzumuten, ist ein Irrsinn. Die Verlierer-Ampel und der pinke Bildungsminister wollen offenbar die echten Probleme, wie Massenmigration, Kulturkampf im Klassenzimmer, zunehmende Gewalt und Islamisierung, nicht wahrhaben und greifen daher lieber in die woke Märchenkiste“, fordert Landbauer die Regierung auf, die Gender- und Regenbogenideologie aus den Klassenzimmern zu verbannen.