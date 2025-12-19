48er sorgen für ein sauberes Wien: Voller Einsatz in der Weihnachtszeit

Wien (OTS) -

Die arbeitsintensivste Jahreszeit für Wiens Müllabfuhr und Straßenreinigung steht bevor. Ausgediente Christbäume und ein höheres Müllvolumen zu den Feiertagen: „Die 48er sind gerade in diesen Tagen unermüdlich im Einsatz und sorgen mit ihrem Service rund um Weihnachten für Sauberkeit in der Stadt“, betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Müllabfuhr im Einsatz

Sowohl der 24. als auch der 26. und 27. Dezember sind ganz normale Arbeitstage für Wiens Müllabfuhr. Am Stefanitag und am darauffolgenden Samstag sind 1.000 48er mit rund 300 Müllautos unterwegs. Der normale Entleertag verschiebt sich aufgrund des Christtages um jeweils einen Tag bis zum Samstag.

596 Christbaumsammelstellen bis 17. Jänner geöffnet

Von 27. Dezember 2025 bis einschließlich 17. Jänner 2026 stehen den Wiener*innen knapp 600 Christbaumsammelstellen in ganz Wien gratis zur Verfügung. Christbäume können aber das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze abgegeben werden. Ein nackter Baum wär´ ein Traum: Im Sinne der Abfallvermeidung und Wiederverwendung bitte Christbaumschmuck vorab entfernen.

Mistplätze in Betrieb

Rund um Weihnachten sind auch die 13 Wiener Mistplätze geöffnet: am 24.12. und am 31.12. bis 12 Uhr, ansonsten zu den gewohnten Öffnungszeiten. Die Abgabe von Sperrmüll, Problemstoffen, aber auch schöner Altwaren in der 48er-Tandler Box am Mistplatz steht nichts im Wege.

Mach´s kleiner, warat feiner – bitte Schachteln zusammenfalten!

Das Müllvolumen steigt in Wien erfahrungsgemäß zu den Weihnachtsfeiertagen um rund 10 Prozent. Besonders das Altpapier ist jedes Jahr wieder eine Herausforderung bei der richtigen Entsorgung. Daher appellieren die 48er an alle Wiener*innen: Bitte Versand- und Verpackungsschachteln nur zusammengefaltet in die Altpapiertonnen geben. Dies spart Platz in den Behältern, verhindert Überfüllungen, erleichtert den 48ern die Arbeit und macht den Nachbar*innen weniger Ärger.

