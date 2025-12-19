Österreichischer Bundeswerbepreis Austriacus 2025: Experten-Jury hatte die Qual der Wahl

Wien (OTS) -

„Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich vergibt den österreichischen Bundeswerbepreis Austriacus bereits zum fünften Mal“, freut sich Jürgen Bauer, Obmann des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Die Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen wird, bietet der österreichischen Werbewirtschaft eine große Bühne, um ihre Kreativität und Professionalität am Kommunikationsmarkt unter Beweis zu stellen.“

Für den Austriacus 2025 wurden 280 Projekte aus allen Bundesländern in insgesamt zwölf Kategorien eingereicht. Die Einreichungen für den Bundeswerbepreis setzen sich aus den Preisträger:innen der Landeswerbepreise der Fachgruppen Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammern sowie der Wiener Vorauswahl zusammen. Die Landeswerbepreise der Fachgruppen erfreuen sich in den Bundesländern großer Beliebtheit und sind fixer Bestandteil der regionalen Award-Landschaft.



„Österreichs Werbewirtschaft - vielfältig und kreativ wie nie“

Nach der Online-Bewertung der Einreichungen kam jüngst nun bundesländerübergreifende Jury, bestehend aus anerkannten Persönlichkeiten der Branche und unter dem Vorsitz von Leopold Kreczy (Wien Nord Serviceplan), zu einer Vor-Ort-Sitzung zusammen, um die Preisträger:innen zu ermitteln. „Die Qualität der Arbeiten kann sich wahrlich sehen lassen. Österreichs Werbewirtschaft ist so vielfältig und kreativ wie nie“, lautet das Fazit von WKÖ-Fachverbandsobmann Jürgen Bauer. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Jurymitgliedern für ihre Expertise und ihre Zeit.“



„Wer einen Austriacus in Gold, Silber oder Bronze nach Hause nehmen darf, wird bei der Preisverleihung am 29. Jänner 2026 bekanntgegeben werden. Sie findet in der Wiener Eventlocation Stage 3 statt. Durch den Abend führt die bekannte Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Modedesignerin Silvia Schneider. Ich freue mich auf einen gelungenen Austriacus-Abend im Zeichen der Bundeswerbepreis-Gewinner:innen sowie auf unsere Partner:innen, die zum Erfolg der Veranstaltung beitragen“, so Branchensprecher Fachverbandsobmann Bauer.

Informationen zum Austriacus gibt es unter www.bundeswerbepreis.at sowie www.wko.at/werbung . (PWK557/JHR)