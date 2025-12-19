  • 19.12.2025, 09:52:03
Rotes Kreuz gibt ORF-Friedenslicht weiter – Präsident Schöpfer: „Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Menschlichkeit!“

Symbol des Friedens aus Bethlehem steht am 24. Dezember österreichweit an vielen Rotkreuz-Dienststellen zur Abholung bereit – Ausgabe in Wien an zwei Standorten.

Wien (OTS) - 

„Weltweit toben rund 130 bewaffnete Konflikte, Millionen Menschen rund um den Globus fürchten jeden Tag um ihre Angehörigen oder leiden unter den Folgen von Krieg – ob im Sudan, in der Ukraine oder im Nahen Osten. Im Einsatz für sie riskieren unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ihr Leben. Mit der Ausgabe des ORF-Friedenslichtes, das seit 1986 als weltweites Symbol des Friedens gilt, setzen wir ein Zeichen für Menschlichkeit – den ureigensten Grundsatz des Roten Kreuzes“, betont Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.

Das Friedenslicht kann am 24. Dezember österreichweit an zahlreichen Rotkreuz-Dienststellen kostenlos abgeholt werden, teilweise schon in den Tagen davor. Erkundigen Sie sich bei der nächsten Dienststelle und vergessen Sie nicht, Ihre eigene Laterne mitzubringen.

In Wien ist die Abholung am 24. Dezember an zwei Rotkreuz-Standorten möglich:

  • Österreichisches Rotes Kreuz
    Wo? Wiedner Hauptstrasse 32, 1040 Wien (Beschilderung weist den Weg zum ORF-Friedenslicht beim Empfang)
    Wann? 8 bis 13 Uhr
  • Wiener Rotes Kreuz
    Wo? Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien (Eingang im Erdgeschoss benutzen, Beschilderung weist den Weg zum ORF-Friedenslicht)
    Wann? 8:30 bis 16 Uhr

Schöpfer weiter: „Es gibt kein schöneres Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität, als sich ehrenamtlich zu engagieren. Mein besonderer Dank geht daher an alle Freiwilligen, die auch während der Feiertage für Menschen in Not im Einsatz sind!“

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
Presse- und Medienservice
Telefon: +43158900352 +436645002819
E-Mail: susanne.straif@roteskreuz.at
Website: https://www.roteskreuz.at

