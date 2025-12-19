Weihnachtsspende: VBV-Pensionskasse unterstützt erneut Haus der Barmherzigkeit

Wien (OTS) -

In der Woche vor dem Heiligen Abend überreichte die VBV-Pensionskasse eine großzügige Weihnachtsspende an das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit. Das Unternehmen verzichtet bereits zum 17. Mal auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner und finanziert mit seiner Spende stattdessen wertvolle Therapien und individuelle Betreuungsangebote für chronisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderungen.

Spende für mehr Lebensqualität

Die stolze Spendensumme von 15.000 Euro überreichte Günther Schiendl, CEO und Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse, persönlich im Haus der Barmherzigkeit. „Die bestmögliche Versorgung von Menschen im Alter ist ein Anliegen, das unsere beiden Institutionen verbindet. Außerdem wird das Thema Pflege auch aufgrund der steigenden Lebenserwartung immer relevanter für unsere Gesellschaft. Für uns ist es deshalb eine Freude und Selbstverständlichkeit, das Haus der Barmherzigkeit auch heuer zu unterstützen. Die Spende ist gleichzeitig auch eine Anerkennung für die wichtige Aufgabe, die die Mitarbeiter*innen im Haus der Barmherzigkeit vollbringen“, so Günther Schiendl.

Viele Leistungen des Haus der Barmherzigkeit sind nicht vollständig öffentlich finanziert. Die Spende der VBV-Pensionskasse ermöglicht zusätzliche Therapien und Aktivitäten, die Bewohner*innen und Kund*innen direkt zugutekommen. „Wir freuen uns sehr, dass die VBV- Pensionskasse ihre Weihnachtstradition auch heuer fortsetzt. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Spende ein starkes Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit unserer Kolleg*innen und eine wichtige Unterstützung für unsere Bewohner*innen und Kund*innen. Nur durch verlässliche Partner wie die VBV- Pensionskasse können wir hochqualitative Pflege und Betreuung mit bestmöglicher Lebensqualität bieten. Dafür sind wir der VBV-Pensionskasse sehr dankbar,“ betont Christoph Gisinger, Institutsdirektor des Haus der Barmherzigkeit.

Über die VBV

Die VBV-Pensionskasse ist als Teil der VBV-Gruppe Marktführerin bei Betriebspensionen. Die VBV-Gruppe ist Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet Langzeitpflege und -betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen. In sieben Pflegeeinrichtungen in Wien und Niederösterreich betreuen wir rund 1.300 Bewohner*innen mit chronischen Erkrankungen. Darunter auch 14 Kinder und Jugendliche im Kinderpflegedomizil FRIDOLINA. Mit HABIT, dem Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, bieten wir rund 480 Betreuungsplätze für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf in unseren 17 Wohngemeinschaften, Garconnierenverbünden sowie im zeitlich befristeten Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung.

Unsere Leistungen werden durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien sowie durch das Land Niederösterreich gefördert. Neben bestmöglicher pflegerischer, therapeutischer und medizinischer Betreuung legen wir besonderen Wert auf ein selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben. hb.at