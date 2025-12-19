Jänner-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Im Kino im Kesselhaus in Krems startet das neue Jahr wie gewohnt mit einem vielfältigen Programm aktueller Filme, auch in Originalfassung, sowie den Formaten „Dokumente“ (u. a. mit „Melt“ am 2. Jänner, „Das Geheimnis von Velázquez“ ab 7. Jänner und „Ein Ort ist kein Wort“ am 9. Jänner), „Kinder.Kino“ (u. a. mit „Chihiros Reise ins Zauberland“ am 4. Jänner, „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ ab 10. Jänner, „Zoomania 2“ ab 11. Jänner und „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ ab 25. Jänner), „Film.Kaffee“ (u. a. mit „Aufputzt is'“ am 2. Jänner und „Song Sung Blue“ am 30. Jänner), „Film.Frühstück“ (u. a. mit „Springsteen: Deliver Me from Nowhere“ am 4. Jänner und „Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos“ am 18. Jänner), „Stricken.im.Kino“ (mit „Du & Ich und alle reden“ am 16. Jänner) und dem „Film.Bar.Quiz“ am 21. Jänner.

Zudem wartet das Kino im Kesselhaus auch im Jänner wieder mit Live-Gästen auf: Othmar Schmiderer, 2024 Würdigungspreisträger der NÖ Kulturpreise, kommt am 9. Jänner zu einem Gespräch über seinen neuen Film „Elements of(f) Balance“ mit visionären Ideen zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen. Am 23. Jänner gehört die Bühne dann der Journalistin und Autorin Doris Knecht, die aus ihrem neuen Buch „Ja, nein, vielleicht“ liest, in dem sie das Primat der romantischen Liebe infragestellt. Am 28. Jänner reflektiert Angela Summereder mit „B wie Bartleby“ in einer Mischung aus performativen und filmischen Mitteln über innere Lähmung, Protest und Freiheit. Nicht zuletzt gastiert am 29. Jänner das Trio Elektro Guzzi im Kesselhaus und stellt in einem Live-Konzert sein elftes Studioalbum, „Liquid Center“, vor.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets@kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.