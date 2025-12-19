Von Sektkorken bis Brand: Diese Versicherungen retten das Weihnachtsfest

Wien (OTS) -

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Besinnlichkeit, sondern auch die Zeit der Pannen. Umgestoßene Christbäume, zerbrochene Glastische oder beschädigter Weihnachtsschmuck – gerade zu den Feiertagen häufen sich Schadensfälle, bei denen nicht immer klar ist, welche Versicherung dafür aufkommt. durchblicker erklärt nicht nur, welche Versicherung im Ernstfall zahlt, sondern rechnet auch vor: Ein Anbieterwechsel bei der Haushalts- oder Eigenheimversicherung kann bis zu 1207 Euro pro Jahr sparen und damit das Budget für das Festessen oder den Weihnachtsurlaub sichern.

Was zahlt die Versicherung?

Typische Weihnachtsschäden, wie sie jedes Jahr bei Versicherungen gemeldet werden:

Schadensfall: Beim feierlichen Öffnen der mitgebrachten Sektflasche knallt der Korken mit voller Wucht in den neuen 70 Zoll Smart-TV der Gastgeber.

Wer den Schaden zahlt: Die erweiterte Privathaftpflichtversicherung haftet für Schäden, die gegenüber Dritten verursacht werden.

Schadensfall: Das Kleinkind hat gerade erst laufen gelernt und entdeckt zum ersten Mal die glänzenden Kugeln am Christbaum. Es greift nach einer Kugel und mit der Kugel kommt der ganze Baum nach. Das Kind kommt unbeschadet davon, anders als der Glastisch daneben.

Wer den Schaden zahlt: Eine Haushaltsversicherung mit Glasbruchversicherung deckt die meisten Schäden an Gläsern ab, etwa bei Tischen, Duschen oder Fensterscheiben.

Schadensfall: Es kommt Besuch mit Kindern und die Kleinen spielen mit den Spielfiguren im Wohnzimmer. Dass die Spielfiguren in Wirklichkeit Krippenfiguren – und noch dazu antike Sammlerstücke – sind, erfahren die Kinder erst, als die dritte Figur zu Bruch geht.

Wer den Schaden zahlt: Die Privathaftpflichtversicherung der Eltern greift auch, wenn die eigenen Kinder einen Schaden bei Dritten verursachen.

Schadensfall: Wie schön die Kerzen den Christbaum am Heiligen Abend erleuchten! Plötzlich wird das Leuchten noch schöner und der Baum, der seit zwei Wochen im Wohnzimmer steht, brennt lichterloh.

Wer den Schaden zahlt: Haus- und Wohnungsbrände sind durch die Eigenheimversicherung versichert. Dabei macht es Sinn, sich auch gegen grob fahrlässig herbeigeführte Schäden versichern zu lassen.

Schadensfall: Der Heimweg vom Besuch bei der Familie führt abends durch den Wald. Statt vor den Schlitten gespannt, steht dort plötzlich Rudolf das Rentier vor der Kühlerhaube des Familienautos.

Wer den Schaden zahlt: Kaskoversicherungen kommen für Unfälle mit Wildtieren auf. Allerdings deckt nicht jede Versicherung alle Arten von Wildtieren ab.

Bis zu 1.207 Euro Ersparnis durch Anbieterwechsel

Eine Versicherung zu haben, reicht oft nicht aus, um auch richtig versichert zu sein. Denn selbst bei grundlegenden Versicherungen, wie etwa der Haushalts- oder Eigenheimversicherung, gibt es große Unterschiede im Leistungsumfang. „Nicht jeder Haushalt ist ausreichend gegen Brandschäden oder Glasbruch versichert. Ein kurzer Blick in die Polizze lohnt sich, um an Weihnachten auf der sicheren Seite zu sein“, so durchblicker-Versicherungsexpertin Sarah Schwarzer.



Wer sich vor Weihnachten ohnehin mit den eigenen Versicherungspolizzen beschäftigt, dem empfiehlt Schwarzer auch gleich aktuelle Angebote zu vergleichen. Auf Online-wechselportalen wie durchblicker.at lassen sich mit nur wenigen Klicks Versicherungen zu günstigeren Konditionen oder mit erweitertem Leistungsumfang abschließen. Dass sich das lohnt, zeigt eine aktuelle durchblicker-Berechnung: Wer in einer Mietwohnung in Wien lebt und jetzt eine Haushaltsversicherung beim günstigsten Anbieter abschließt, kann jährlich bis zu 175 Euro sparen. Beim Wechsel zur derzeit günstigsten Eigenheimversicherung für ein Einfamilienhaus in Niederösterreich sind sogar Ersparnisse bis zu 1.207 Euro im Jahr möglich.[1]

Die durchblicker-Weihnachtscheckliste: So bleibt das Fest sicher

✅ Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen

✅ Christbaum kippsicher aufstellen

✅ Christbaum nicht austrocknen lassen

✅ Zerbrechliches und Kleinteiliges kindersicher wegräumen

✅ Versicherungspolizze prüfen – reicht der Schutz aus?

✅ Auto winterfest machen

✅ Fotos vom Weihnachtsschmuck und Geschenken machen (für den Schadensfall)

[1] Berechnung: Ersparnis durch Wechsel vom teuersten zum günstigsten Anbieter für Haushalts- und Eigenheimversicherung. Eigenheimversicherung für ein Einfamilienhaus mit 250 m2 bebauter Fläche in 2301 Großenzersdorf. Haushaltsversicherung für eine Wohnung mit 90m2 in 1090 Wien.