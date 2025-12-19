  • 19.12.2025, 09:00:32
AVISO: Dienstag, 23.12.2025, Pressekonferenz mit Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, 09.30 Uhr

Klagenfurt (OTS) - 

AVISO: Dienstag, 23.12.2025, Pressekonferenz mit Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, 09.30 Uhr

Wir erlauben uns höflich, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:

Pressekonferenz mit Landtagspräsident Andreas Scherwitzl

Thema: Bilanz des Landtagsjahres 2025 und Ausblick auf die nächsten Monate

Datum: Dienstag, 23. Dezember 2025

Zeit: 09.30 Uhr

Ort: Gasthaus im Landhaushof

Wir freuen uns darauf, Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Redaktionen bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Büro Erster Landtagspräsident Kärnten
Andreas Scherwitzl
Telefon: ++43(0463) 57757-102
Website: https://www.kaerntner-landtag.ktn.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KLP

