Klares Zeichen für Vielfalt: APS Group unterstützt Lebenshilfe Oberösterreich mit 4.000 Euro

Die APS Group verzichtet heuer bewusst auf klassische Kundengeschenke zu Weihnachten und spendet stattdessen 4.000 Euro an die Lebenshilfe Oberösterreich. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Vielfalt, Teilhabe und eine Arbeitswelt, in der Menschen mit und ohne Behinderung faire Chancen erhalten.

„Unser Ziel ist eine Arbeitswelt, in der alle Menschen ihre Stärken einbringen können und dafür fair entlohnt werden“, sagt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group. „Die Lebenshilfe Oberösterreich zeigt jeden Tag, wie Inklusion gelingt. Dieses Wirken unterstützen wir sehr gern.“

Die Spende wurde in Linz übergeben. Seitens APS Group waren DI (FH) Gernot Ast (Leitung Finanzen) und Iris Labacher (Performance Managerin) vor Ort. Die Lebenshilfe Oberösterreich wurde durch Mag. Frederik Schuster (Leitung Finanzen) vertreten.

Inklusion, die wirkt – für Mensch und Betrieb

Die Lebenshilfe Oberösterreich begleitet Menschen mit Beeinträchtigungen in zentralen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit und Freizeit. Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben und echte Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag. In inklusiven Arbeitsmodellen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Unternehmen – mit fairer Entlohnung und sozialer Absicherung.

„Inklusion ist kein Extra. Sie stärkt Teams, schafft Halt und bringt neue Sicht“, betont Zauner. „Wo Vielfalt im Job echt gelebt wird, wächst auch das Wir.“

Haltung zeigen – gerade zu Weihnachten

Mit der Entscheidung „Spenden statt Präsente“ verbindet die APS Group soziale Wirkung mit klarer Haltung. Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt bekennt sich das Unternehmen zu einem Arbeitsumfeld, das von Respekt und Wert geprägt ist.

„Wir wollen nicht nur geben, wir wollen auch ein Zeichen setzen“, so Zauner. „Eine Welt mit fairer Arbeit, fairem Lohn und sozialer Sicherheit ist machbar, wenn wir sie aktiv gestalten.“

Über APS Group

Die APS Group GmbH & Co KG verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und 3.500 Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruiting-Partner für Fach- und Führungskräfte.