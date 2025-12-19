- 19.12.2025, 08:16:33
- /
- OTS0013
Spenden statt (An)kaufen
Lamarr-Weihnachtskrippe von HFA–Studio kommt ins Volkskundemuseum Wien
Die Wiener Markenagentur HFA–Studio hat René Benkos Bauruine „Kaufhaus-Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße als Weihnachtskrippe nachgebaut, um Spenden für die Gruft der Caritas zu sammeln. Das Volkskundemuseum Wien und seine Mitarbeiter:innen spenden 3.330 Euro, um das Objekt in die historische Krippensammlung aufzunehmen.
Die Krippe ist noch bis 2. Februar 2026 im Schaufenster des HFA–Studios in der Burggasse 24, 1070 Wien zu sehen.
Rückfragen & Kontakt
Volkskundemuseum Wien
Johanna Amlinger, MA
Telefon: +43 1 406 89 05.57
E-Mail: presse@volkskundemuseum.at
Website: volkskundemuseum.at
HFA–Studio
Mag. Leo-Constantin Scheichenost
Telefon: +43 699 190 880 29
E-Mail: hello@hfa-studio.com
Website: hfa-studio.com
