Spenden statt (An)kaufen

Die Wiener Markenagentur HFA–Studio hat René Benkos Bauruine „Kaufhaus-Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße als Weihnachtskrippe nachgebaut, um Spenden für die Gruft der Caritas zu sammeln. Das Volkskundemuseum Wien und seine Mitarbeiter:innen spenden 3.330 Euro, um das Objekt in die historische Krippensammlung aufzunehmen.

Die Krippe ist noch bis 2. Februar 2026 im Schaufenster des HFA–Studios in der Burggasse 24, 1070 Wien zu sehen.

