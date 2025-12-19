  • 19.12.2025, 08:16:33
Spenden statt (An)kaufen

Lamarr-Weihnachtskrippe von HFA–Studio kommt ins Volkskundemuseum Wien

Gegen eine Spende von 3.330 Euro für die Gruft der Caritas wird die "Lamarr"-Weihnachtskrippe an das Volkskundemuseum Wien übergeben.
Wien (OTS) - 

Die Wiener Markenagentur HFA–Studio hat René Benkos Bauruine „Kaufhaus-Lamarr“ in der Wiener Mariahilfer Straße als Weihnachtskrippe nachgebaut, um Spenden für die Gruft der Caritas zu sammeln. Das Volkskundemuseum Wien und seine Mitarbeiter:innen spenden 3.330 Euro, um das Objekt in die historische Krippensammlung aufzunehmen.

Die Krippe ist noch bis 2. Februar 2026 im Schaufenster des HFA–Studios in der Burggasse 24, 1070 Wien zu sehen.

Ausführliche Presseinformationen

Rückfragen & Kontakt

Volkskundemuseum Wien
Johanna Amlinger, MA
Telefon: +43 1 406 89 05.57
E-Mail: presse@volkskundemuseum.at
Website: volkskundemuseum.at

HFA–Studio
Mag. Leo-Constantin Scheichenost
Telefon: +43 699 190 880 29
E-Mail: hello@hfa-studio.com
Website: hfa-studio.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG

