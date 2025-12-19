Weihnachtszeit ist nicht für alle Freude – professionelle Hilfe für einsame und belastete Menschen

Wien (OTS) -

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit eine besonders schwierige Phase. An Heiligabend wird das Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit und menschlicher Wärme besonders spürbar – doch nicht jeder kann dieses Bedürfnis erfüllen. Konflikte innerhalb der Familie, persönliche Sorgen oder die Erfahrung von Einsamkeit können gerade in dieser Zeit zu einer starken emotionalen Belastung werden. Ein offenes Gespräch mit einer neutralen, erfahrenen Person kann dabei helfen, wieder Halt, Sinn und Hoffnung zu finden.

„Viele Menschen erleben Weihnachten als Stress und Belastung“, erklärt Harald G. Janisch, Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung. „Ob man etwa allein das Festessen vorbereitet, familiäre Spannungen drohen oder die Einsamkeit besonders schwer wiegt – unsere Beratung richtet sich an all jene, die in dieser Zeit Unterstützung brauchen.“

Telefonische Unterstützung an den Feiertagen

Die Wiener Lebens- und Sozialberater stehen auch über die Weihnachtszeit für Menschen in Krisensituationen zur Verfügung. Unter der Hotline 0820 89 01 01 (20 Cent/Minute) bieten zertifizierte Lebens- und Sozialberater professionelle, vertrauliche Gespräche an – auch an Heiligabend und den Feiertagen. Die Hotline ist von 23. Dezember bis 27. Dezember, zwischen acht und 18:00 Uhr, erreichbar.

„Für Menschen, die sich einsam oder verzweifelt fühlen, können anonyme Telefonate ein erster Schritt sein, um Trost und Orientierung zu finden. Unsere Mitglieder sind ausgebildete Expertinnen und Experten für Krisenintervention und persönliche Entwicklungsfragen“, betont Janisch.

Auf seriöse Beratung achten

Janisch weist auch darauf hin, wachsam gegenüber unseriösen Angeboten zu sein. „Leider drängen immer mehr selbsternannte Coaches oder Berater ohne anerkannte Ausbildung auf den Markt. Wer psychologische Unterstützung oder Coaching sucht, sollte genau prüfen, welche Ausbildung und Gewerbeberechtigung der Anbieter vorweisen kann. Ein gültiger Gewerbeberechtigung signalisiert, dass gesetzlich geregelte Standards und Qualifikationen eingehalten werden.“

Wer seriöse psychosoziale Beratung in Wien sucht, findet eine Übersicht zertifizierter Anbieter auf Gutleben Wien unter dem Bereich „Psychosoziale Beratung“.