Bayat (SPÖ) zum Döblinger Bezirksbudget: Mit sozialer Verantwortung haushalten und Lebensqualität sichern

Anschließend an die Döblinger Bezirksvertretungssitzung am 18.12.2025 begrüßt die stellvertretende Bezirksvorsteherin (SPÖ) Mahboobeh Bayat den mehrheitlichen Beschluss zum Bezirksbudget: „Mit dem Beschluss des Bezirksbudgets ist ein wichtiger Schritt für eine positive und verantwortungsvolle Weiterentwicklung unseres Bezirks gelungen. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen stellen wir sicher, dass auch in Zukunft Investitionen dort gesetzt werden, wo sie den Döblinger:innen unmittelbar zugutekommen: bei Familien und Kindern, bei Frauen sowie im Bereich Klima- und Verkehrssicherheit.“

„Gerade in Zeiten, in denen ein verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen Mitteln gefragt ist, zeigt dieser Budgetbeschluss, was durch eine konstruktive Zusammenarbeit und eine konsequent soziale Haltung erreicht werden kann. Das beschlossene Budget stärkt den Zusammenhalt und bringt spürbare Verbesserungen im Alltag – für alle Menschen, die in Döbling leben“, erklärt Bayat.

Im aktuellen Budget liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Investitionen in Kinder und Familie durch Verbesserungen im öffentlichen Raum und bei Spiel- und Aufenthaltsflächen und durch anstehende Schulsanierungen. „Gleichzeitig konnten innerhalb des verfügbaren Budgets neue Maßnahmen für Frauen realisiert und bedeutende frauenpolitische Akzente gesetzt werden, wie zum Beispiel mit den „Döblinger Frauengeschichten“, zeigt sich Bayat stolz über ihre Initiative zu mehr Sichtbarkeit von Frauen im Bezirk.

Auch Klimaschutz und Verkehrssicherheit bleiben zentrale Säulen des Döblinger Bezirksbudgets. Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Investitionen in eine nachhaltige, klimafitte Bezirksentwicklung tragen dazu bei, die Lebensqualität langfristig abzusichern.

„Für mich bedeutet sozial ausgewogenes Haushalten, mit Herz, klarer Haltung und tatkräftigem Einsatz Verantwortung für den Bezirk zu übernehmen. Döbling entfaltet seine Stärken, wenn wir gemeinsam, Politik, Verwaltung und alle Menschen im Bezirk, konstruktiv zusammenarbeiten und echte Verbesserungen im Alltag bewirken“, so Bayat.

Abschließend bedankt sich Bayat bei allen kooperativen Bezirksparteien für die Zusammenarbeit und die Umsetzung des Budgets: „Der Beschluss macht deutlich, dass wir durch Zusammenarbeit die besten Lösungen erreichen, für ein soziales und lebenswertes Döbling für alle." (Schluss)