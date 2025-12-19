- 19.12.2025, 08:05:32
AUVA: Grünes Licht für Standort Brigittenau – Nahtloser Weiterbetrieb ab 1. 1. 2026 fixiert
Verlängerung des Sicherheitskonzeptes – Alle Voraussetzungen erfüllt – Fokus richtet sich nun voll auf Errichtung des modernen Modulbaus
Gute Nachrichten für die Gesundheitsversorgung in Wien: Der Standort Brigittenau des AUVA-Traumazentrums Wien geht rechtlich abgesichert in das neue Jahr. Der AUVA-Verwaltungsrat wurde in seiner gestrigen Sitzung darüber informiert, dass die zuständige Behörde dem Antrag auf Verlängerung des Sicherheitskonzeptes für das Bestandsgebäude stattgegeben hat. Das entsprechende positive Votum liegt vor.
Damit steht einem nahtlosen Weiterbetrieb ab dem 1. Jänner 2026 nichts im Wege. Die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten läuft in gewohnter Qualität und ohne Unterbrechung weiter.
Bestätigung der geleisteten Vorarbeit
„Die behördliche Zustimmung ist die Bestätigung für die Qualität unseres Sicherheitskonzepts. Die AUVA hat alle notwendigen Maßnahmen zeitgerecht umgesetzt, um die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass dieser administrative Prozess nun positiv abgeschlossen ist und wir mit Klarheit und Sicherheit in das neue Jahr starten können“, so Angela Hodits, Direktorin der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.
Volle Konzentration auf die Zukunft: Der Modulbau
Die AUVA konzentriert sich nun auf die rasche bauliche Fertigstellung des Modulbaus bis Mitte 2026. Dieser wird eine hochmoderne, zukunftsfitte Infrastruktur für die Akutversorgung, die Tagesklinik und elektive Eingriffe bieten und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter verbessern.
Dank an das Team
Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Traumazentrum Wien, die trotz der öffentlichen Diskussionen der vergangenen Wochen tagtäglich für eine exzellente Versorgung der Patientinnen und Patienten gesorgt haben.
