Poljak (SPÖ): Knapp 15 Millionen für Freizeit, sichere Orte und starke Zukunft

"Eine Stadt bleibt lebenswert, wenn sie ihr Fundament stärkt: Chancen, Zusammenhalt und Sicherheit im Alltag. Genau dort setzt Wien 2026 erneut an und fördert die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit mit knapp 15 Millionen Euro. Damit werden Einrichtungen in allen Bezirken unterstützt, die jungen Wiener*innen sichere Orte bieten, Beratung ermöglichen, Freizeitangebote schaffen und kreative Impulse setzen", so SPÖ-Gemeinderat und Jugendsprecher Nikola Poljak.

Durch die Förderungen der Stadt erhalten Jugendzentren, Sport- und Kulturinitiativen sowie Awareness-Projekte den nötigen Rückenwind, um Prävention, Begleitung und Teilhabe dauerhaft zu sichern. "Junge Wiener*innen brauchen nicht nur Regeln und Termine, sondern Orte, die sich wie ein sicherer Hafen anfühlen: offen, respektvoll und stärkend. Diese Investitionen sind kein Luxus, sondern ein Versprechen. Wir arbeiten laufend daran, Wien noch lebenswerter zu gestalten, indem wir Jugendlichen Raum geben, sich auszuprobieren, Hilfe zu finden und Gemeinschaft zu erleben."

Zu den geförderten Organisationen zählen WIENXTRA mit dem jungen Stadtprogramm, Back Bone mit Kommunikation und Nachbarschaft in der Brigittenau, Q:WIR zur Stärkung und Sichtbarmachung queeren Lebens, der Skateboard Club Vienna, Cult mit 'Jugendarbeit wirkt', AwA* als Kollektiv für Awareness-Arbeit, BALU & DU mit Kommunikation und Spiel sowie Poika mit gendersensibler Bubenarbeit.

"Solidarität zeigt sich nicht in großen Worten, sondern im Alltag. Sie beginnt beim offenen Ohr, beim Training, beim kreativen Angebot und beim sicheren Rahmen für alle Jugendlichen, egal woher sie kommen, wie sie leben oder wen sie lieben. Wer heute in Jugendarbeit investiert, baut morgen an einer Stadt, die zusammenhält. Mit diesem Förderpaket setzt Wien ein klares Zeichen für Lebensqualität, Teilhabe und faire Perspektiven. Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bleibt damit ein starkes Netz, das auffängt, motiviert und verbindet, und genau dadurch wird Wien Schritt für Schritt noch lebenswerter", betont der SPÖ-Jugendsprecher abschließend.

