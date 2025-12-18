  • 18.12.2025, 17:06:32
  • /
  • OTS0158

Götze/Grüne: WKO täuscht erneut Reformwillen vor

Kammerumlage 2 bleibt unnötige Belastung für Betriebe

Wien (OTS) - 

„Die Entscheidung der Wirtschaftskammer, die Kammerumlage 2 auch 2026 nicht zu senken, ist eine schlechte Nachricht für Österreichs Betriebe. Während Unternehmen unter hohen Lohnnebenkosten, steigenden Preisen und Bürokratie leiden, hält die WKO unbeirrt an einer Abgabe fest, die ihr selbst Millionenrücklagen beschert“, sagt Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen, und hält fest: „Angesichts dieser hohen Rücklagen wäre eine Reform der Kammerumlage längst überfällig. Stattdessen wird einfach weiter kassiert.“

„Nach den jüngsten Skandalen war es die WKO selbst, die von Reform, Entlastung und Verschlankung gesprochen hat. Still und leise und kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wird die Botschaft kommuniziert. Offenbar in der Hoffnung, dass möglichst wenig Aufmerksamkeit entsteht. Die Botschaft an die Pflichtmitglieder ist jedoch klar: Groß ankündigen – und am Ende geschieht rein gar nichts.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright