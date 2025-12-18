Hollywood Megaplex in Pasching setzt neue Maßstäbe in der Kinotechnik

Pasching bei Linz (OTS) -

Pasching wird zum Hotspot für Kinoliebhaber: Mit der feierlichen Eröffnung des ersten Dolby Vision + Atmos Kinosaals Österreichs positioniert sich das Hollywood Megaplex in der PlusCity als Vorreiter innovativer Kinotechnologie – und hebt das Filmerlebnis auf ein neues Niveau.

Den offiziellen Startschuss für den technologischen Meilenstein gaben Landeshauptmann Thomas Stelzer, Megaplex-Eigentümerin Ingrid Hueber, Megaplex-Geschäftsführer Peter Janovsky, PlusCity-Eigentümer Ernst Kirchmayr, PlusCity-Geschäftsführer Markus Aumair sowie der Bürgermeister von Pasching, Markus Hofko.

Großes Kino – schon vor dem ersten Film

Bereits vor dem ersten Bild auf der Leinwand des neuen Saals wurde den geladenen Gästen ein Abend auf höchstem Niveau geboten: Das Hangar-7-Team aus Salzburg verwöhnte kreativ und deftig – von Thunfisch Tatar über Kalbspflanzerl bis zur Dessertkreation „Mont Blanc“.

Unter den Gästen: Andreas Grad (CEO Transdanubia Holding), Barbara Postl (Direktorin der Ärztekammer OÖ), Arnold Schiefer (Abgeordneter zum Nationalrat), Designerin Magdalena Melitta Moser, Fritz Deininger (Dolby Senior Director Cinema)

Dolby Vision + Atmos: Sehen und Hören auf neuem Niveau

Mit Dolby Vision + Atmos setzt das Hollywood Megaplex PlusCity erstmals in Österreich neue Maßstäbe für Kinobesucher.

Dolby Vision überzeugt durch neueste Lasertechnologie mit High Dynamic Range, die gestochen scharfe Bilder, intensive Farben und beeindruckende Kontraste ermöglicht. Dolby Atmos ergänzt dieses visuelle Erlebnis um ein dreidimensionales Klangbild, bei dem akustische Elemente punktgenau im Raum platziert werden – nicht nur um, sondern auch über dem Publikum. Erst das Zusammenspiel beider Technologien schafft ein mitreißendes Kinoerlebnis, das den Film nicht nur zeigt, sondern erlebbar macht.

„ Dolby Vision und Dolby Atmos wurden entwickelt, um das Kino in einen Ort zu verwandeln, an dem Geschichten lebendiger, emotionaler und immersiver wirken. Durch die Kombination dieser Technologien im Hollywood Megaplex PlusCity ermöglichen wir es dem Publikum in Österreich, Filme mit außergewöhnlicher Bild- und Tonqualität zu erleben – getreu der kreativen Version und der großen Leinwand würdig. “ so Friedrich Deininger (Senior Director Cinema bei Dolby Laboratories).

Technische Innovation bis ins Detail

Um dieses Erlebnis zu realisieren, wurden umfassende bauliche und technische Anpassungen vorgenommen: Eine eigens errichtete Plattform im Vorführraum sorgt für die optimale Projektionslinie des Laserprojektors der neuesten Generation. Im Saal selbst wurden Ausstattung und Akustik modernisiert sowie die Leinwand samt Unterkonstruktion vollständig erneuert. „ Der schnelle Umbau war nur durch den außergewöhnlichen Einsatz unseres Teams und vieler helfender Hände möglich “, so Megaplex-Geschäftsführer Peter Janovsky.

Auch Megaplex-Geschäftsführer Mario Hueber zeigt sich begeistert:

„ Unser Ziel ist es, Kinobesucherinnen und -besuchern stets das beste Erlebnis zu bieten – Dolby Vision + Atmos ist dabei ein weiterer großer Schritt in die Zukunft des Kinos. “

Ernst Kirchmayr, Eigentümer der PlusCity, unterstreicht den Pioniergeist des Projekts: „ Als erster Dolby Vision + Atmos Saal in Österreich steht dieses Projekt für unseren Anspruch, Neues frühzeitig aufzugreifen, konsequent umzusetzen und unseren Besucherinnen und Besuchern außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. “ Besonders wichtig sei dabei die partnerschaftliche Zusammenarbeit: „ Es freut mich sehr, dass wir mit dem Hollywood Megaplex einen langjährigen und verlässlichen Partner haben, der diese Vision mit uns teilt.“

Kinostart in neuem Format

Ab 17. Dezember 2025 können Kinobesucher das neue Premium-Format erstmals selbst erleben – mit dem mit Spannung erwarteten Blockbuster „Avatar 3: Fire and Ash“.