Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt zum Tod von Alexandra Krings
Schmidt: „Mit Alexandra Krings verliert Österreich eine Pionierin des Frauensports“
„Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich heute vom viel zu frühen Tod von Alexandra Krings erfahren. Im Alter von nur 51 Jahren ist die Snowboard-Pionierin von uns gegangen, die durch ihre fulminanten sportlichen Leistungen und ihre freundliche Art für den Snowboard-Sport begeistert hat. Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden“, so Sports-Staatssekretärin Michaela Schmidt.
Eine Pionierin des Frauensports
1995 belegte die Salzburgerin im Snowboard-Riesentorlauf-Weltcup den dritten Gesamtrang. Insgesamt nahm sie an 108 Weltcupbewerben teil und erreichte dabei acht Podestplätze. Ihren letzten Weltcup-Einsatz hatte sie 1999 in Olang. Ein Jahr zuvor, 1996, wurde sie österreichische Vize-Meisterin. Alexandra Krings war mit dem deutschen Biathlon-Olympiasieger Peter Angerer verheiratet. Auch ihre Schwestern feierten große sportliche Erfolge: Heidi Krings wurde unter anderem Junioren-Weltmeisterin, während Doresia Krings drei Medaillen bei Weltmeisterschaften gewann und 2007 den Gesamtweltcup für sich entschied.
