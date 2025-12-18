Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt zum Tod von Alexandra Krings

Wien (OTS) -

„Mit großer Trauer und Bestürzung habe ich heute vom viel zu frühen Tod von Alexandra Krings erfahren. Im Alter von nur 51 Jahren ist die Snowboard-Pionierin von uns gegangen, die durch ihre fulminanten sportlichen Leistungen und ihre freundliche Art für den Snowboard-Sport begeistert hat. Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden“, so Sports-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Eine Pionierin des Frauensports

1995 belegte die Salzburgerin im Snowboard-Riesentorlauf-Weltcup den dritten Gesamtrang. Insgesamt nahm sie an 108 Weltcupbewerben teil und erreichte dabei acht Podestplätze. Ihren letzten Weltcup-Einsatz hatte sie 1999 in Olang. Ein Jahr zuvor, 1996, wurde sie österreichische Vize-Meisterin. Alexandra Krings war mit dem deutschen Biathlon-Olympiasieger Peter Angerer verheiratet. Auch ihre Schwestern feierten große sportliche Erfolge: Heidi Krings wurde unter anderem Junioren-Weltmeisterin, während Doresia Krings drei Medaillen bei Weltmeisterschaften gewann und 2007 den Gesamtweltcup für sich entschied.