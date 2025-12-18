  • 18.12.2025, 16:11:34
  • /
  • OTS0151

FPÖ – Hafenecker: „ÖVP-Hanger soll seine Gedanken ans Innenministerium richten, das Wels zur Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt erklärt hat!“

Wien (OTS) - 

„Wenn sich ÖVP-Abgeordneter Hanger offenbar schon mangels anderweitiger Beschäftigung Gedanken über vorweihnachtlichen Alkoholkonsum macht, dann sollte er sie unbedingt an das von seinem ÖVP-Parteikollegen Karner geführte Innenministerium richten. Dieses hat nämlich gestern im EU-Hauptausschuss in einem Bericht zur Begründung des Stopps des Familiennachzugs allen Ernstes behauptet, dass die Stadt Wels mehr als zwei Millionen Einwohner hätte. Innenminister Karner musste dann selbst ausrücken und diesen ‚Ziffernsturz‘ eingestehen!“, so FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender NAbg. Christian Hafenecker, MA heute zu Aussagen Hangers.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright