FPÖ – Hafenecker: „ÖVP-Hanger soll seine Gedanken ans Innenministerium richten, das Wels zur Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt erklärt hat!“

Wien (OTS) -

„Wenn sich ÖVP-Abgeordneter Hanger offenbar schon mangels anderweitiger Beschäftigung Gedanken über vorweihnachtlichen Alkoholkonsum macht, dann sollte er sie unbedingt an das von seinem ÖVP-Parteikollegen Karner geführte Innenministerium richten. Dieses hat nämlich gestern im EU-Hauptausschuss in einem Bericht zur Begründung des Stopps des Familiennachzugs allen Ernstes behauptet, dass die Stadt Wels mehr als zwei Millionen Einwohner hätte. Innenminister Karner musste dann selbst ausrücken und diesen ‚Ziffernsturz‘ eingestehen!“, so FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsvorsitzender NAbg. Christian Hafenecker, MA heute zu Aussagen Hangers.