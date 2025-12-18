„Krone Geschichte“ Doku-Reihe feiert in einer neuen Episode: „Die Weihnachtsprinzessin“

Wien (OTS) -

„Krone Geschichte“ ist diesmal eine „Krone-Weihnachtsgeschichte“, die erzählt, wie Weihnachten zu dem Fest geworden ist, wie wir es heute feiern.

In „Die Weihnachtsprinzessin“ begibt sich das „Krone Geschichte“-Team auf eine faszinierende Spurensuche nach dem Ursprung des Weihnachtsfestes, wie wir es heute feiern: Was hat das mit einer Prinzessin zu tun, die Weihnachten im Herzen getragen hat, wie kaum jemand zuvor und damit zuerst den Wiener Hof verzaubert hat – und dann das ganze Land?

Historische Bild- und Videorekonstruktionen und fesselndes Motion Design lassen in „Die Weihnachtsprinzessin“ das erste Weihnachtsfest in Österreich, an dem die Lichter eines Christbaums entzündet wurden, wieder auferstehen.

Martina Winkelhofer präsentiert „Die Weihnachtsprinzessin“ in den Prunkräumen der Albertina – die eine ganz besondere Bedeutung für die Geschichte des Christbaumes in Österreich haben.

Als Interviewpartnerinnen vermitteln namhafte Expertinnen den Zauber von Weihnachten aus jeder Perspektive: Habsburg-Expertin Brigitta Beutler, Autorin und Herausgeberin Martina Hohenlohe, Sammlerin und Kuratorin Monika Levay sowie Pamela Fidler-Stolz, die „Krone“ Royals-Expertin.