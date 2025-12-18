  • 18.12.2025, 15:49:02
KV IT: Arbeitgeber halten weiter an Blockadehaltung fest

Österreichweite Betriebsrät:innen-Konferenz der Gewerkschaft GPA am 8. Januar

Die vierte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der IT-Branche ist heute nach fünf Verhandlungsstunden ohne Einigung zu Ende gegangen. Obwohl die Branche wirtschaftlich besser durch die letzten Jahre gekommen ist als die Gesamtwirtschaft, haben die Arbeitgeber heute verweigert ein verbessertes Angebot für die über 90.000 Beschäftigten der IT vorzulegen: Dass eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme weiterhin pauschal ausgeschlossen wird und die Mindestgehälter lediglich um 1,9% steigen sollen, ist für die Gewerkschaft GPA inakzeptabel. Am 8. Jänner findet deshalb eine österreichweite Betriebsrät:innen-Konferenz statt, bei der angesichts dieser anhaltenden Blockadehaltung über die weitere Vorgehensweise beraten werden soll.

„Der derzeitige Verhandlungszugang der Arbeitgeber gefährdet nicht nur einen fairen Kollektivvertragsabschluss, sondern das Selbstverständnis des IT-Sektors als moderne Zukunftsbranche", attestiert Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. "Gerade für eine Branche, die sich als Job- und Innovationsmotor positionieren will, ist dieser Kurs fatal – nach innen wie nach außen“, so die Gewerkschafterin. Denn die aktuelle Schwarzmalerei habe nicht nur wenig mit der wirtschaftlichen Realität des IT-Sektors zu tun, sondern stehe auch in einem diametralen Gegensatz zum anhaltenden Bedarf nach Fachkräften.

„Wir erleben aktuell, dass die IT systematisch schlechtgeredet wird: Wer jenen Beschäftigten, die es überhaupt ermöglicht haben, dass sich die IT besser entwickelt hat als die Gesamtwirtschaft nun die faire Abgeltung ihrer Leistung abspricht, gefährdet die Attraktivität als Arbeitgeber massiv!“. Steiner führt weiter aus: „Das ist das absolute Gegenteil von Wertschätzung und führt zu einer anhaltenden Unsicherheit für alle Beteiligten. Doch die über 90.000 Beschäftigten, die tagtäglich mit der Teuerung konfrontiert sind, haben sich genauso wie ihre Arbeitgeber Planbarkeit und Sicherheit verdient!“

„Deshalb werden wir nun mit den Betriebsrät:innen der Branche bei einer österreichweiten Konferenz über die weitere Vorgangsweise beraten. Fest steht, dass auch wir unsere Gangart verschärfen werden müssen, wenn die Arbeitgeber weiterhin an ihrem Kurs des Stillstands festhalten!“, so Steiner abschließend.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 23.01. statt.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Raphaela Lang
Telefon: 0676/817111368
E-Mail: raphaela.lang@gpa.at
Website: https://www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
