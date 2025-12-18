  • 18.12.2025, 15:29:02
AVISO: mumok Jahrespressekonferenz 2026 am 15. Jänner 2026

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, 15. Jänner 2026, stellt Generaldirektorin Fatima Hellberg um 10 Uhr das detaillierte Programm des mumok im kommenden Jahr vor.

Datum: Donnerstag, 15. Jänner 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Um Anmeldung zur Pressekonferenz unter presse@mumok.at wird höflich gebeten.

Rückfragen & Kontakt

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400

Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309

presse@mumok.at

