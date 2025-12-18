- 18.12.2025, 15:29:02
AVISO: mumok Jahrespressekonferenz 2026 am 15. Jänner 2026
Am Donnerstag, 15. Jänner 2026, stellt Generaldirektorin Fatima Hellberg um 10 Uhr das detaillierte Programm des mumok im kommenden Jahr vor.
Datum: Donnerstag, 15. Jänner 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: mumok, Museumsplatz 1, 1070 Wien
Um Anmeldung zur Pressekonferenz unter presse@mumok.at wird höflich gebeten.
