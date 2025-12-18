  • 18.12.2025, 14:32:32
Hanger: Zu viele Nullen für das FPÖ-U-Ausschuss-Team

FPÖ-Abgeordneter Hafenecker macht aus 1.500 Seiten Aktenlieferung des Innenministeriums beachtliche 30.000 Seiten

Wien (OTS) - 

“Die FPÖ hat wohl die letzten Tage vor dem Fest für eine kleine Weihnachtsfeier genützt und die Aktenlieferung der Ministerien an den U-Ausschuss im morgendlichen Nebelwetter begutachtet. Wie sonst kann es passieren, dass aus einer Aktenlieferung von rund 1.500 Seiten in der Beschwerde-Aussendung von Abgeordnetem Hafenecker plötzlich 25.000 bis 30.000 Seiten werden?” Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, sorgt für Aufklärung, denn es seien innerhalb der Frist und damit völlig korrekt die Aktenlieferungen aus den Ministerien eingetroffen. “Da sind eindeutig zu viele Nullen beim U-Ausschuss-Team der FPÖ hineingerutscht. Bis jetzt bedient sich die FPÖ argumentativ ja vorwiegend aus den Verschwörungstheorien des Polit-Aktivisten Pilz und hat es mit den harten Fakten nicht so. Verständlich, dass sich die Initiatoren des Pilnacek-Untersuchungsausschusses mit Tatsachen schwer tun, die die eigenen Schwurbeltheorien entzaubern.”

Für Hanger sei viel bemerkenswerter, wie klein die Aktenlieferung der Volksanwaltschaft sei, die die Causa ein Jahr lang geprüft hat. “Wir werden deshalb ausreichend Gelegenheit haben, verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Volksanwaltschaft als Auskunftspersonen im U-Ausschuss intensiv zu befragen, denn das, was da geliefert wurde, kann ja wohl nicht alles sein.”

Andreas Hanger plädiert dafür, die Causa nicht zu einem Politspektakel der FPÖ werden zu lassen und den Verschwörungstheorien von Pilz und Co die harten Fakten entgegenzustellen. “Wir werden nicht zulassen, dass die FPÖ die Arbeit der Polizei und der Justiz kriminalisiert und schlechtredet.” (Schluss)

