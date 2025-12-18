  • 18.12.2025, 14:21:33
MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin

Präsentation: Erster Großspeicher im Burgenland – Startschuss der Speicheroffensive

Siegendorf (OTS) - 

Am 22. Dezember 2025 findet im GZO Gewerbegebiet 7011 ein Foto-/Filmtermin zum Thema „Erster Großspeicher im Burgenland“ statt. Diese Veranstaltung markiert den Startschuss der Speicheroffensive Burgenland.

Teilnehmer:

  • Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

  • CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@burgenlandenergie.at .

Präsentation: Erster Großspeicher im Burgenland – Startschuss der Speicheroffensive

Datum: 22.12.2025, 11:30 Uhr

Ort: GZO Gewerbegebiet 7011 (Bildbeschreibung)

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: juergen.schwarz@burgenlandenergie.at
https://burgenlandenergie.at

