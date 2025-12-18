MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin

Siegendorf (OTS) -

Am 22. Dezember 2025 findet im GZO Gewerbegebiet 7011 ein Foto-/Filmtermin zum Thema „Erster Großspeicher im Burgenland“ statt. Diese Veranstaltung markiert den Startschuss der Speicheroffensive Burgenland.

Teilnehmer:

Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil

CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@burgenlandenergie.at .

Präsentation: Erster Großspeicher im Burgenland – Startschuss der Speicheroffensive

Datum: 22.12.2025, 11:30 Uhr

Ort: GZO Gewerbegebiet 7011 (Bildbeschreibung)