MEDIENEINLADUNG: Foto- und Filmtermin
Präsentation: Erster Großspeicher im Burgenland – Startschuss der Speicheroffensive
Am 22. Dezember 2025 findet im GZO Gewerbegebiet 7011 ein Foto-/Filmtermin zum Thema „Erster Großspeicher im Burgenland“ statt. Diese Veranstaltung markiert den Startschuss der Speicheroffensive Burgenland.
Teilnehmer:
Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter presse@burgenlandenergie.at .
Datum: 22.12.2025, 11:30 Uhr
Ort: GZO Gewerbegebiet 7011 (Bildbeschreibung)
Rückfragen & Kontakt
Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: juergen.schwarz@burgenlandenergie.at
https://burgenlandenergie.at
