Am Sonntag in ORF III: Adventkonzerte der Wiener Symphoniker und der Sächsischen Staatskappelle Dresden

Zwei weitere, besonders stimmungsvolle Höhepunkte seines Adventprogramms präsentiert ORF III am vierten Adventsonntag, dem 21. Dezember 2025, ab 20.15 Uhr (auch auf ORF ON). So steht zunächst traditionell das alljährliche „Adventkonzert der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom“ auf dem Programm, das heuer unter dem Motto „Böhmische Weihnacht“ neben Werken von Komponisten wie u. a. Bedřich Smetana, Antonín Dvořák oder Josef Suk auch so bekannte Melodien wie Karel Svobodas Suite aus dem weihnachtlichen Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bietet. Die Wiener Symphoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Petr Popelka erfüllen die glanzvoll ausgeleuchtete Kathedrale mit vorweihnachtlichen Klängen, wie etwa dem „Wiegenlied“ aus der Oper „Hubička“ („Der Kuss“), gesanglich interpretiert von Kateřina Knĕžíková. Solistisch wirken weiters Štepánka Pucálková, Petr Nekoranec und Adam Plachetka mit. Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde tritt unter der Leitung von Johannes Prinz auf. Organist des Abends ist Robert Kovács. Das von Mitwirkenden und Publikum gemeinsam dargebotene „O du fröhliche“ bildet den krönenden Abschluss eines unvergesslichen besinnlichen Abends voller Magie und Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Für die ORF-III-Zuseherinnen und -Zuseher begleiten filmische Eindrücke aus traditionellen Handwerksbetrieben, wie einer Kerzenmanufaktur, einer Lebkuchenbäckerei oder einem Christbaumschmuck-Geschäft, das klangvolle Musikerlebnis on air. Bereits am Samstag, dem 20. Dezember, um 15.05 Uhr ist das Adventkonzert der Wiener Symphoniker 2025 in der Ö1-Sendung „Apropos Klassik“ zu hören.



Nach dem musikalischen Highlight aus dem Wiener Stephansdom zeigt ORF III um 21.45 Uhr (ebenfalls auf ORF ON) das „Adventkonzert aus der Frauenkirche Dresden“. Auch heuer musizieren dort wieder renommierte Solistinnen und Solisten gemeinsam mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Dresdner Kreuzchor und dem Sächsischen Staatsopernchor Dresden. Am Pult steht in diesem Jahr Dirigent Nicholas Collon. Sopranistin Elsa Dreisig und Tenor Benjamin Bernheim, herausragende Größen des lyrischen Fachs ihrer Generation, sowie Violinvirtuose Daniel Hope geben Werke von u. a. Johann Sebastian Bach, Wolfgang A. Mozart, Hector Berlioz, Charles Gounod, Richard Strauss oder Arnold Schönberg zum Besten.



