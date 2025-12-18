Egger: Stärkeres Wachstum treibt wirtschaftliche Trendwende an

Wien (OTS) -

“Das nun von WIFO und IHS prognostizierte stärkere Wachstum wird die wirtschaftliche Trendwende antreiben und auch die Inflation wird sich spürbar eindämmen”, betont ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger zu den heute bekanntgegebenen Zahlen. Dies sei eine Bestätigung des von Bundeskanzler Christian Stocker und der Regierung eingeschlagenen Kurses für Österreich. Beide Institutionen rechnen für die nächsten beiden Jahre mit einem Wachstum oberhalb des Eurozonen-Durchschnitts.

Nach einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das heurige Jahr 2025 um real 0,5 Prozent soll dieses 2026 um 1,2 bzw. um 1,0 Prozent wachsen. Im Jahr 2027 soll das Wachstum dann 1,4 bzw. 1,1 Prozent betragen. “Diese Prognosen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die ökonomischen Herausforderungen weiter entschlossen anpacken müssen”, so der ÖVP-Wirtschaftssprecher. Erfreulich sei auch, dass sich die Inflation im kommenden Jahr eindämmen soll, von erwarteten 3,5 Prozent (WIFO) bzw. 3,6 Prozent (IHS) im heurigen Jahr auf 2,6 bzw. 2,5 Prozent nächstes Jahr.

Bundeskanzler Christian Stocker habe mit der “2-1-0”-Formel einen klaren Kurs vorgegeben: Zwei Prozent Inflation, ein Prozent Wachstum und null Prozent Toleranz für Extremisten. Diese Formel ist und bleibe das Leitmotiv. Egger abschließend: “Wir sind als Koalition für den Aufschwung und Wachstum sowie den Kampf gegen die Teuerung angetreten. Und dafür werden wir weiterhin mit ganzer Kraft arbeiten. Denn die heutigen Prognosen zeigen: Unsere Arbeit wirkt.” (Schluss)