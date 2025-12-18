  • 18.12.2025, 13:25:32
  • /
  • OTS0125

Egger: Stärkeres Wachstum treibt wirtschaftliche Trendwende an

Wachstumsprognosen von WIFO und IHS belegen richtigen Kurs der Bundesregierung mit Kanzler Stocker an der Spitze

Wien (OTS) - 

“Das nun von WIFO und IHS prognostizierte stärkere Wachstum wird die wirtschaftliche Trendwende antreiben und auch die Inflation wird sich spürbar eindämmen”, betont ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger zu den heute bekanntgegebenen Zahlen. Dies sei eine Bestätigung des von Bundeskanzler Christian Stocker und der Regierung eingeschlagenen Kurses für Österreich. Beide Institutionen rechnen für die nächsten beiden Jahre mit einem Wachstum oberhalb des Eurozonen-Durchschnitts.

Nach einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das heurige Jahr 2025 um real 0,5 Prozent soll dieses 2026 um 1,2 bzw. um 1,0 Prozent wachsen. Im Jahr 2027 soll das Wachstum dann 1,4 bzw. 1,1 Prozent betragen. “Diese Prognosen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die ökonomischen Herausforderungen weiter entschlossen anpacken müssen”, so der ÖVP-Wirtschaftssprecher. Erfreulich sei auch, dass sich die Inflation im kommenden Jahr eindämmen soll, von erwarteten 3,5 Prozent (WIFO) bzw. 3,6 Prozent (IHS) im heurigen Jahr auf 2,6 bzw. 2,5 Prozent nächstes Jahr.

Bundeskanzler Christian Stocker habe mit der “2-1-0”-Formel einen klaren Kurs vorgegeben: Zwei Prozent Inflation, ein Prozent Wachstum und null Prozent Toleranz für Extremisten. Diese Formel ist und bleibe das Leitmotiv. Egger abschließend: “Wir sind als Koalition für den Aufschwung und Wachstum sowie den Kampf gegen die Teuerung angetreten. Und dafür werden wir weiterhin mit ganzer Kraft arbeiten. Denn die heutigen Prognosen zeigen: Unsere Arbeit wirkt.” (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright