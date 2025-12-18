Kai Pflaume begrüßt zu „Wer weiß denn sowas XXL“-Jubiläumsausgabe am 20. Dezember in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Kurz vor dem Jahreswechsel präsentiert Moderator Kai Pflaume eine besonders glanzvolle und extralange Jubiläumsausgabe der beliebten Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“: Zum 10-jährigen Geburtstag der Show setzen die beiden Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring bei „Wer weiß denn sowas XXL“ am Samstag, dem 20. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON wieder alles daran, ihre prominenten Mitspieler:innen zu unterstützen.



Und auch diesmal sind sechs hochkarätige Gäste zum fröhlichen Wettraten eingeladen: Mariele Millowitsch, die im ersten Duell des Abends gegen ihren österreichischen Schauspielerkollegen Tobias Moretti spielt, und der Pop-Titan Dieter Bohlen, der auf Schlagerikone Michelle trifft. Zum ersten Mal als Gast nimmt Ex-Teamkapitän und Rate-Routinier Elton Platz im Studio. Gemeinsam mit seinem ewigen Gegenspieler Bernhard Hoëcker versucht er, sich seinen Platz im Finale zu erspielen. Elton tritt gegen Moderator und Entertainer Oliver Welke an. Für musikalische Unterhaltung sorgt außerdem die Live-Band „Heavytones“.



Mehr zur Sendung



In drei spannenden und unterhaltsamen Runden raten die Teams wieder um Bares für ihre Unterstützer unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die zuvor auf das richtige Siegerteam gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Nur die beiden Prominenten, die sich in ihrer Vorrunde und auf dem „heißen Stuhl“ durchsetzen, haben im Finale die Chance, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu spielen. Auch diesmal spielen bei den spannenden und lustigen Rateduellen tierische Stargäste eine wichtige Rolle, und aufwendige Live-Experimente im Studio liefern den prominenten Mitspielerinnen und Mitspielern die erstaunlichen Erklärungen zur Auflösung einiger kniffliger Fragen.