MT Raceteam ab 2026 in der Ligier European Series am Start mit dem 16-jährigen Marcus Terkildsen

Attraktive Sponsorings mit hoher Sichtbarkeit möglich (FOTO)

GB Young driver, young race team, high ambitions - Marcus Terkildsen and his Ligier JS2 R are ready to race with MT Raceteam FR Jeune pilote, jeune écurie, grandes ambitions : Marcus Terkildsen et sa Ligier JS2 R sont prêts à courir avec MT Raceteam. GER Junger Fahrer, junges Team, hohe Ambitionen - Marcus Terkildsen und sein Ligier JS2 R starten für das MT Raceteam. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/181675 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Kopenhagen (OTS) - 

Das dänische MT Raceteam mit Sitz in Kopenhagen wird ab dem kommenden Jahr in der prestigeträchtigen Ligier European Series an den Start gehen. Am Steuer eines starken Ligier JS 2 R von 23 Events Racing wird der 16-jährige Marcus Terkildsen sitzen. Für Fahrer und Team bedeutet der Eintritt in eine der ambitioniertesten europäischen Rennserien einen wichtigen Meilenstein.

Die französischen Rennexperten von 23 Events Racing bringen große Erfahrung in die Partnerschaft mit dem MT Raceteam. Sie wissen, wie man Rennen an der Spitze fährt, sie haben umfassendes Motorsport-Know-how und erstklassige Renningenieure in ihren Reihen - mit diesem Partner gemeinsam will das MT Raceteam vom ersten Rennen an um die vordersten Plätze im Feld kämpfen.

Fahrer Marcus Terkildsen wurde kürzlich zum Motorsport Talent des Jahres 2025 in Dänemark gewählt. Für seine Zukunft als Rennfahrer vor allem auf der Langstrecke ist das Engagement in diesem professionellen Umfeld, mit Rennen auf den legendären europäischen Rennstrecken, ein enormer Schritt auf seinem Weg in den internationalen Motorsport.

Die Vorbereitungen und intensiven Fahrzeugtests laufen auf Hochtouren, die Motivation bei Fahrer und gesamtem Team ist hoch, die Richtung ist klar – es wird nach vorne gehen.

Das MT Raceteam startet jetzt eine Kampagne für interessierte Sponsoringpartner, die gemeinsam mit einem starken Team in einer aufstrebenden Rennserie mit einem talentierten jungen Fahrer erfolgreich sein wollen. Höchste Sichtbarkeit, individuelle Brandings, Blicke hinter die Kulissen und VIP-Packages auf legendären Rennstrecken inklusive.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter https://mtraceteam.com.

Rückfragen & Kontakt

MT Raceteam
Anna Iversen,
COO & Head of Marketing
+45 2758 0595
Anna@mtraceteam.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
