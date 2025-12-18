MT Raceteam ab 2026 in der Ligier European Series am Start mit dem 16-jährigen Marcus Terkildsen

Kopenhagen (OTS) -

Das dänische MT Raceteam mit Sitz in Kopenhagen wird ab dem kommenden Jahr in der prestigeträchtigen Ligier European Series an den Start gehen. Am Steuer eines starken Ligier JS 2 R von 23 Events Racing wird der 16-jährige Marcus Terkildsen sitzen. Für Fahrer und Team bedeutet der Eintritt in eine der ambitioniertesten europäischen Rennserien einen wichtigen Meilenstein.

Die französischen Rennexperten von 23 Events Racing bringen große Erfahrung in die Partnerschaft mit dem MT Raceteam. Sie wissen, wie man Rennen an der Spitze fährt, sie haben umfassendes Motorsport-Know-how und erstklassige Renningenieure in ihren Reihen - mit diesem Partner gemeinsam will das MT Raceteam vom ersten Rennen an um die vordersten Plätze im Feld kämpfen.

Fahrer Marcus Terkildsen wurde kürzlich zum Motorsport Talent des Jahres 2025 in Dänemark gewählt. Für seine Zukunft als Rennfahrer vor allem auf der Langstrecke ist das Engagement in diesem professionellen Umfeld, mit Rennen auf den legendären europäischen Rennstrecken, ein enormer Schritt auf seinem Weg in den internationalen Motorsport.

Die Vorbereitungen und intensiven Fahrzeugtests laufen auf Hochtouren, die Motivation bei Fahrer und gesamtem Team ist hoch, die Richtung ist klar – es wird nach vorne gehen.

Das MT Raceteam startet jetzt eine Kampagne für interessierte Sponsoringpartner, die gemeinsam mit einem starken Team in einer aufstrebenden Rennserie mit einem talentierten jungen Fahrer erfolgreich sein wollen. Höchste Sichtbarkeit, individuelle Brandings, Blicke hinter die Kulissen und VIP-Packages auf legendären Rennstrecken inklusive.

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter https://mtraceteam.com.