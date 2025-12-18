  • 18.12.2025, 13:05:32
Dönermeister eröffnet neue Filiale in Floridsdorf – Gratis Döner zum Start!

Wien (OTS) - 

Dönermeister setzt seine Expansion in Wien fort und eröffnet am Samstag, den 20. Dezember 2025, einen neuen Standort in 1210 Wien, Brünner Straße 19. Zur Feier des Tages lädt das Unternehmen von 11:00 bis 17:00 Uhr zu einer Gratis Döner-Aktion ein (solange der Vorrat reicht).

„Mit der Filiale in Floridsdorf möchten wir unsere Marke weiter im Norden Wiens etablieren und den Gästen zeigen, wofür Dönermeister steht: Qualität, Frische und authentischer Street-Food-Geschmack“, so das Dönermeister-Erfolgstrio Ulas Celikkol, Kadir Sicimoglu und Ekrem Tütüncü.

Dönermeister ist bekannt für frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des klassischen Döner Kebab. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf saftiges Fleisch, ausgewogene Würzung und schnelle, dennoch hochwertige Zubereitung.

Grand Opening Floridsdorf im Überblick:

Dönermeister, Brünner Straße 19, 1210 Wien, Samstag, 20. Dezember 2025 11:00–17:00 Uhr - Gratis Döner für alle Gäste (solange der Vorrat reicht)

Rückfragen & Kontakt

It´s So/Me Agency
Christopher Kocher
Telefon: +4366475484849
E-Mail: Info@itssome.at

