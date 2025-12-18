  • 18.12.2025, 12:36:32
  • /
  • OTS0114

FPÖ Guggenberger/Schön: Politische Indoktrinierung hat an Schulen nichts verloren

Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik reagiert die FPÖ auf das Hissen einer Regenbogenfahne am Bundesgymnasium in der Rainergasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Für die Freiheitlichen ist klar: Schulen haben politisch und ideologisch neutral zu sein – alles andere ist ein Missbrauch des Bildungsraums.

„Eine Schule ist kein Ort für politische Symbolik oder ideologische Inszenierungen, sondern für Bildung und Leistungsorientierung“, stellt der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Bezirksparteiobmann der FPÖ Margareten Roland Guggenberger, unmissverständlich klar. „Wenn an einer öffentlichen Schule eine Regenbogenfahne aufgehängt wird, dann überschreitet man eine klare Grenze, denn Schüler dürfen zu keiner Weltanschauung - irrelevante welcher - gedrängt werden.“

Die FPÖ warnt seit Jahren vor einer zunehmenden Politisierung des Schulwesens. Statt sich auf klare Leistungsanforderungen und die Vorbereitung auf Studium und Beruf zu konzentrieren, würden immer öfter politische und ideologische Botschaften in den schulischen Alltag getragen.

„Gerade Schulen müssen Orte der Neutralität sein“, betont der FPÖ-Bezirksrat und Familiensprecher, Andreas Schön. „Wer meint, durch Fahnen oder Symbole gesellschaftspolitische Botschaften transportieren zu müssen, verkennt den Bildungsauftrag und überschreitet eine rote Linie.“ Die Freiheitlichen fordern die zuständigen Stellen auf, umgehend für politische Neutralität an Schulen zu sorgen und das Hissen ideologischer Fahnen künftig zu unterbinden.

„Unsere Kinder brauchen ein wertneutrales Bildungsumfeld ohne politische Beeinflussung“, so Roland Guggenberger abschließend. „Die FPÖ wird weiterhin konsequent dagegen auftreten, wenn Schulen für politische Botschaften instrumentalisiert werden.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

