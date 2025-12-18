Andrea Mautz (SPÖ): Klimafitte Großprojekte sichern Spitzenmedizin und Lebensqualität in Wien

Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport begrüßt Andrea Mautz die konsequente Umsetzung zentraler Vorhaben der Stadt, die Wien Tag für Tag noch lebenswerter machen.

Klima und Gesundheit gemeinsam denken

“Wien ist die Stadt der Kultur, der Forschung, des Sports und der leistbaren Chancen. Das fällt nicht vom Himmel, das entsteht durch Arbeit und kluge Investitionen”, betont Mautz. “Wir investieren in Gesundheit, Infrastruktur und Daseinsvorsorge, damit Wien auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt bleibt.”

“Im Wiener Gesundheitsverbund läuft das größte Bauprogramm aller Zeiten, mit Transparenz, Wirtschaftlichkeit sowie klaren Klima- und Nachhaltigkeitsstandards”, so Mautz. “Holzbau, Fassadenbegrünung und klimafreundliche Energieversorgung sind dort gelebte Praxis.”

“Ein Umsetzungsbericht zeigt: Die Standards wirken”, sagt Mautz. “Allein beim Holzbaumodulbau der psychiatrischen Abteilung der Klinik Ottakring konnten rund 2300 Tonnen CO2 im Vergleich zu Stahlbeton eingespart werden.” Sie führt aus:”Und wichtig ist: im Zeitplan, im Budgetrahmen.”

Moderne Infrastruktur für alle Generationen

“In Hietzing entsteht bei laufendem Betrieb ein moderner, gut organisierter Standort mit kurzen Wegen”, erklärt Mautz. “Ab 2026/27 gehen in drei Pavillons erste Modernisierungen in Betrieb.”

“Auch in Favoriten und am Standort AKH und MedUni wird massiv in Versorgung, Forschung und Lehre investiert”, so Mautz. “Damit sichern wir beste medizinische Betreuung für die kommenden Generationen.”

“Lebensqualität heißt auch Bewegung und Gemeinschaft”, betont Mautz. “Die neue Sporthalle Wien ist ein Erfolgsprojekt mit 13.000 Quadratmetern, drei Hallen und Platz für 3.000 Zuschauer*innen.”

“Gerade in Zeiten der Konsolidierung handeln wir mit größter Achtsamkeit und Sensibilität”, schließt Mautz. “Wien kann Großprojekte, weil Wien Solidarität organisiert und Lebensqualität schafft.”

