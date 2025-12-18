Tennessee - Natur erleben, Musik entdecken

Wien (OTS) -

Tennessee zeigt sich als Bundesstaat voller Kontraste: Mehr als 60 State Parks verteilen sich von den sumpfigen Ufern des Mississippi im Westen bis zu den Berglandschaften der Smoky Mountains im Osten. Dazwischen breiten sich Wälder, Seen und Felsformationen aus, die das Bild eines vielfältigen Outdoor-Ziels prägen. Im Osten ziehen Orte wie der Fall Creek Falls State Park, der Burgess Falls State Park oder der Rock Island State Park mit ihren Wasserfällen und tief eingeschnittenen Schluchten an. Der Westen wirkt ruhiger, bestimmt vom Flusslauf des Mississippi, stillen Sümpfen und geschützten Naturreservaten wie dem Meeman-Shelby Forest State Park oder dem Reelfoot Lake.

Rund um Chattanooga wird die Landschaft zum Abenteuerspielplatz: Der Lookout Mountain mit den Rock City Gardens und den unterirdischen Ruby Falls verbindet beeindruckende Natur mit sanften Panoramawegen. Weiter nördlich liegen die Great Smoky Mountains, deren Nationalpark zu den meistbesuchten der USA gehört. Zwischen bewaldeten Gipfeln und weiten Tälern finden sich zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Beobachten der Tierwelt. Ergänzend dazu bieten Freizeitparks wie Dollywood oder Anakeesta mit der Lichtinstallation Astra Lumina familienfreundliche Unterhaltung vor eindrucksvoller Kulisse.

Genauso prägend wie die Natur ist die Musik, die tief im kulturellen Selbstverständnis Tennessees verankert ist. Weltbekannte Künstler wie Dolly Parton, Johnny Cash und Elvis Presley schufen hier Werke, die Generationen beeinflussten. In Städten wie Nashville und Memphis, aber auch in kleineren Orten, lebt diese Tradition fort: Auf dem Lower Broadway, in der Beale Street, der Grand Ole Opry oder im Bluebird Café erklingt täglich Live-Musik. Museen und Gedenkstätten wie Sun Studio, RCA Studio B, das STAX Museum, Graceland oder das NMAAM führen durch die Geschichte verschiedener Musikrichtungen. Orte wie Bristol, "Birthplace of Country Music", Brownsville mit seinem Tina Turner Museum oder Jackson, die Heimat des Rockabilly, ergänzen dieses kulturelle Angebot.

Ein weiterer fester Bestandteil des Bundesstaates ist der Tennessee Whiskey Trail. Über dreißig Destillerien - darunter mit Jack Daniel's eine der bekanntesten weltweit - geben Einblicke in Brennkunst, Tradition und regionale Zutaten.

Auch kulinarisch zeigt sich Tennessee von seiner typischen Südstaatenseite: Memphis-Style-BBQ, Fried Chicken, Biscuits, Cornbread, Grits oder das würzige Hot Chicken aus Nashville prägen die regionale Küche.

Bedeutsam ist zudem die historische Dimension, besonders im Zusammenhang mit der Civil-Rights-Bewegung. Der Civil Rights Trail und Orte wie das National Civil Rights Museum lassen zentrale Ereignisse und Entwicklungen nachvollziehbar werden.

Dazu kommen zahlreiche Festivals, die Musik, Gastronomie und regionale Kultur zusammenbringen und Tennessee zu einem lebendigen und vielfältigen Reiseziel machen.

Wer nach all diesen Eindrücken Lust auf Tennessee bekommen hat, findet bei Amerikareisen.at eine passende Möglichkeit, die Höhepunkte des Staates in einer sorgfältig zusammengestellten Route zu erleben. Die Rundreise "Tennessee Moments: Von Nashville bis zu den Great Smoky Mountains" verbindet Musikgeschichte, Naturerlebnisse und kulturelle Schätze zu einem abwechslungsreichen Reiseverlauf.

amerikareisen.at