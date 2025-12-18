Wr. Gemeinderat Josef Taucher (SPÖ): Wien setzt heute die Schritte für eine gute Zukunft

Wien (OTS) -

„Dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt gehört, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unseres täglichen Einsatzes für die Wiener*innen“, unterstrich Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender, heute in der Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats. „Was wir heute auf den Weg bringen, kann morgen genutzt werden und gestaltet Zukunft. Wer nichts macht, verspielt die Zukunft“, so Taucher. Wien brauche den Vergleich nicht scheuen. “Die Großprojekte, die die Stadt umsetzt, machen das Wien von heute aus.”

Für Taucher mache es einen großen Unterschied, in welcher Stadt man lebe. „Junge Menschen stellen sich oft die Frage, ob sie sich die Miete und das Öffi-Fahren leisten können oder ob es kulturelle Angebot gibt. Wir in Wien nehmen die Sorgen und Wünsche der Menschen ernst und setzen heute die Trittsteine für eine lebenswerte Zukunft für alle Generationen“, so Taucher.

Mit der Sanierung und Wiederöffnung des städtischen Wien Museums habe man einen Raum des Miteinanders und des Austauschs geschaffen. Bereits im ersten Jahr nach dem Umbau konnten die Besucher*innenzahlen verfünffacht werden. Mehr als 650.000 Besucher*innen haben die begehrte Dauerausstellung, die kostenlos ist, gesehen. „Das ist ein tolles Angebot in der Stadt, auf das wir sehr stolz sein können. Die Wiener*innen lieben ihr Wien Museum – und so soll es auch sein“, betonte Taucher.

In seiner Rede hob Taucher unter anderem Projekte wie die Großwärmepumpe am Standort Wien-Simmering, das Pumpwerk auf der Donauinsel als zentraler Bestandteil des Wiener Abwassersystems, den Wasserbehälter für eine resiliente Trinkwasserversorgung sowie zahlreiche Renaturierungsprojekte hervor. „All diese Projekte wurden in der Zeit und im Budget umgesetzt“, unterstrich Taucher.

Taucher weiter: „Mit dem Park der Artenvielfalt oder dem Bahnhof Breitenlee schaffen wir Orte der Erholung und verlängerte Wohnzimmer ins Freie. Damit gestalten wir die Stadt lebenswert. Das ist gebaute Lebensqualität.“

Taucher hob in diesem Zusammenhang den neu- und umgestalteten Pier 22 auf der Donauinsel hervor. Die Stadt Wien habe hier eine Wohlfühloase für die Wiener*innen geschaffen. „Die Stadt hat hier ein Freizeitgelände geschaffen, das keinen Wunsch offenlässt. Der Pier 22 ist ein Ort zum Chillen - mit Basketballplätzen, neuen kostenlosen Badezugängen und ausreichend Möglichkeiten, die zum Verweilen und Genießen einladen. Es ist aber auch ein ‚Safe Space‘, in dem sich Menschen frei bewegen können und wohlfühlen“, betonte Taucher.

Mit der im Jahr 2021 gestarteten Radwegeoffensive wurden in Wien 100 Kilometer im Hauptradwegenetz und über 50 Kilometer im Bezirksnetz umgesetzt. „Das sind gebaute Einladungen für eine aktive Mobilität“, so Taucher.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Investitionen seien große Schritte in eine unabhängige Energiezukunft. Deshalb investiere die Stadt weiterhin in die Energietransformation. „Das sind Investitionen in die Wirtschaft und Arbeitsplätze – Investitionen, die den Wiener*innen tatsächlich was bringen.“

"Wir schauen, dass die Stadt gut funktioniert, dass die nächsten Generationen ein gutes Leben haben und Wien auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher abschließend.