TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Jede Realität beginnt mit einem Traum. 50 Jahre Jazzseminar Dornbirn“
Am 28. Dezember um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Vor 50 Jahren gründeten die Musiker Rolf Aberer und Benny Gleeson das Jazzseminar Dornbirn. Die beiden Absolventen der Swiss Jazz School Bern brachten neben ihrem Fachwissen die damals nötige Portion an Unbekümmertheit und Chuzpe mit, um ihre Vorstellungen von einer Schule für Populärmusik mit dem Spirit von Aufbruch und Freiheit umzusetzen. In Vorarlberg steckte die Pop-, Rock-, Jazz- und Folkszene Mitte der 1970er Jahre noch in den Anfängen und die Populärmusik wurde vielfach nicht ernst genommen oder auch verunglimpft. Nichtsdestotrotz avancierte das Jazzseminar Dornbirn in nur wenigen Jahren zu einer ebenso beliebten wie hoch angesehenen Talenteschmiede für Jung und Alt, wie diese Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt.
Gestaltung: Annette Raschner
Kamera: Götz Wagner, David Spettel
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
