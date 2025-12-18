SPÖ-Finanzsprecher Krainer sieht WIFO-Prognose als Ermutigung und Bestätigung

Wien (OTS) -

Die aktuelle Prognosen von WIFO und IHS gehen von einem signifikant stärkeren Wirtschaftswachstum aus als davor angenommen. WIFO-Chef Felbermayr hat gesagt: „Österreichs Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels.“ SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sieht die Zahlen der Wirtschaftsforscher als ermutigend und als eine Bestätigung; denn die Regierung unternehme seit ihrem Antritt alles, um den Aufschwung möglich zu machen, die Teuerung zu bekämpfen und die Beschäftigung zu fördern – und gleichzeitig das Budget zu sanieren. ****

Das WIFO rechnet für heuer mit einem Wachstum von 0,5 Prozent, für 2026 mit 1,2 Prozent und für 2027 mit 1,4 Prozent. Nach zwei Jahren mit einer schrumpfenden Wirtschaft und im europäischen Vergleich stark unterdurchschnittlichen Konjunkturwerten würde Österreich mit seinen Wachstumswerten wieder in die Mitte der Eurozone rücken.

Krainer betont, dass es auch die ganz aktuellen Beschlüsse von Regierung und Parlament sind, die die Erholung der Volkswirtschaft unterstützen werden. „Der Kampf gegen die Teuerung, gegen zu hohe Preise für Energie, Mieten und Lebensmittel, ist auch ein Programm für mehr Wachstum bei den Unternehmen und höhere verfügbare Einkommen bei den Haushalten“, sagt der SPÖ-Finanzsprecher. (Schluss) wf/ls