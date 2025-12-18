Der Heilige Abend für LICHT INS DUNKEL im ORF

Wien (OTS) -

Bereits zum 48. Mal begleitet die traditionelle LICHT INS DUNKEL-Weihnachtssendung in ORF 2 unter dem Motto „Den Menschen sehen“ die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Heiligen Abend und steht auch im 53. Aktionsjahr im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe.

Am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, begrüßen Eva Pölzl und Andreas Onea ab 9.05 Uhr das Publikum in ORF 2 und heißen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kirche sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Weltreligionen willkommen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schickt eine Grußbotschaft, im Studio werden unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Klubobfrau Leonore Gewessler sowie die Bundesminister:innen Peter Hanke, Eva-Maria Holzleitner, Gerhard Karner, Claudia Plakolm, Korinna Schumann, Anna Sporrer, Klaudia Tanner und Staatssekretär Alexander Pröll sowie Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ebenso erwartet wie der Ernannte Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl. Die Sendung blickt auf Initiativen und Projekte, die LICHT INS DUNKEL unterstützt hat, zurück und beschert durch festliche Musik im Studio und Auftritte bekannter Stars weihnachtliche Stimmung. Dafür sorgen unter anderem die ORF ALL STARS BAND mit Vincent Bueno und ein Streichquartett des RSO mit einem Weihnachtsmedley.

An den Spendentelefonen nehmen auch heuer wieder bekannte Österreicher und Österreicherinnen gerne Spenden für LICHT INS DUNKEL entgegen. Erwartet werden unter anderem Karl Markovics, Kristina Sprenger, Barbara Karlich, Eva Maria Marold, Herby Stanonik und Michael Schottenberg. Norbert Oberhauser und Alexandra Maritza Wachter werden mit diesen und anderen Prominenten an den Spendentelefonen Gespräche führen.

Daneben gibt es immer wieder Schaltungen nach Salzburg zum Ö3-Weihnachtswunder-Moderatorenteam Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll. An den fünf Tagen vor Weihnachten senden sie live aus dem gläsernen Ö3-Studio am Kapitelplatz und erfüllen Musikwünsche gegen Spenden für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds. Am Heiligen Abend geht das große Spendenfest der Ö3-Gemeinde ins Finale: Ab 6.00 Uhr begleiten Cesár Sampson und Ania & Sophie Druml die Ö3-Gemeinde mit den schönsten traditionellen Weihnachtsliedern durch den Morgen und um 10.00 Uhr wird das Spendenergebnis des Ö3-Weihnachtswunders 2025 verkündet.

Im Laufe des Tages wird auch in die Bundesländer geschaltet, wo die ORF-Landesstudios regionale Weihnachtsstimmung einfangen. Ein zentraler Bestandteil der LICHT INS DUNKEL-Sendung ist die mehrfache Vorstellung ausgewählter Inklusionsprojekte, die zeigen, wie der Verein LICHT INS DUNKEL mit den gesammelten Spenden Menschen in Österreich unterstützt und nachhaltig hilft.

Um 17.00 Uhr lädt „Weihnachtssingen für LICHT INS DUNKEL“ zum großen Mitsingen ein: Die ORF ALL STARS BAND mit Vincent Bueno präsentiert gemeinsam mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Nik P., Matakustix, Marc Pircher, Alle Achtung, Anna-Sophie und Monika Ballwein die schönsten Weihnachtsklassiker. Damit alle zu Hause mitsingen können, erscheinen die Liedtexte während der Ausstrahlung als Lauftext im Bild. So wird das Wohnzimmer zur Bühne, die Familie zum Chor und die Weihnachtsfreude zum gemeinsamen Erlebnis – und gleichzeitig wird für den guten Zweck gesammelt, um Menschen in Not zu unterstützen.

ORF-Friedenslicht als Symbol der Hoffnung und des Friedens

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem spielt auch heuer eine zentrale Rolle. Es kann am 24. Dezember in den ORF-Landesstudios, in mit Personal besetzten Bahnhöfen, bei Jugendrotkreuzstellen sowie in vielen Pfarren abgeholt werden und soll als ein beständiges Zeichen des Weihnachtsfriedens leuchten.

Der Heilige Abend für LICHT INS DUNKEL umfassend barrierefrei

Um das Fernsehprogramm in ORF 2 am Heiligen Abend für alle Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen barrierefrei zugänglich zu machen, bietet der ORF ein umfassendes Service mit Untertitelung, Audiodeskription und Dolmetschung in Österreichische Gebärdensprache.

Am großen LICHT INS DUNKEL-Tag am 24. Dezember in ORF 2 werden alle nationalen Live-Einstiege im Studio (9.05 bis 11.00 Uhr, 12.00 bis 14.00 Uhr, 16.00 bis 17.00 Uhr) für die gehörlosen und hörbehinderten Zuseher:innen in Österreichischer Gebärdensprache und mit Untertitelung sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum mit akustischer Bildbeschreibung angeboten. Die Evangelische Christvesper (19.00 Uhr) wird mit Untertitel und Audiokommentar, gesprochen von Johannes Karner und Pfarrer Marco Uschmann, gesendet. Die Übertragung der Katholischen Christmette aus Rom mit Papst Leo XIV. (23.00 Uhr) wird von Johannes Karner und Theologin Michaela Starosciak audiokommentiert. Die Ausgaben der Sendung „FeierAbend“ am 24., 25. und 26. Dezember werden untertitelt und bereits traditionell in Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Für den Weihnachtssegen „urbi et orbi“ am 25. Dezember (12.00 Uhr) stehen Live-Untertitel zur Verfügung.

Alle nationalen Live-Einstiege stehen den gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen mit Live-Untertitelung zur Verfügung, zu lesen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON im Live-Stream. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden die Sendungen durch Live-Audiokommentare erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von den erfahrenen Audiokommentatoren Johannes Karner und Lukas Osztovics gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

Weiters werden die nationalen Live-Einstiege mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Barbara Gerstbach Delil Yilmaz und Lidija Sammer übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream.

Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.

LICHT INS DUNKEL im ORF.at-Netzwerk, auf ORF ON und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über LICHT INS DUNKEL. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet alle Infos zu Spendenmöglichkeiten und informiert über die Hilfsaktion, Veranstaltungen und Projekte. ORF ON bietet rund um LICHT INS DUNKEL ein umfangreiches Live-Stream-Angebot, das u. a. das gesamte Programm am Heiligen Abend sowie zahlreiche weitere Sendungen zur Spendenaktion beinhaltet. In einer eigenen Video-Kollektion stehen nachträglich Videos-on-Demand zur Verfügung. Einen multimedialen Rückblick auf die „Geschichte von LICHT INS DUNKEL“ liefert außerdem ein ORF-ON-Videoarchiv. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Für LICHT INS DUNKEL kann ganzjährig unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 per Anruf oder SMS, via lichtinsdunkel.ORF.at sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel gespendet werden.