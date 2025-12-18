Wiedereröffnung: Das AVITA Resort ist wieder da!

Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Das AVITA darf ab Freitag, 19. Dezember, auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse den Betrieb wieder aufnehmen. Nach einer beispiellos gründlichen und schnellen thermischen wie chemischen Reinigung, an der neben Experten auch 60 freiwillige AVITA-Mitarbeitende beteiligt waren, erbrachte die aktuelle Testung, dass sämtliche Vorgaben erfüllt sind und damit den Beweis, dass die AVITA-Bädertechnik nach dem Umbau im vergangenen Jahr auf modernstem Stand ist und alle Auflagen übererfüllt. Der AVITA-Stammgast aus Niederösterreich, dessen Erkrankung den Behörden gemeldet worden war, ist wieder gesund und zurück im Arbeitsleben. Als Dank für die überwältigende Solidarität seiner Tages- und Hotelgäste bietet das AVITA derzeit zahlreiche Bonus-Angebote.

"Wir sind sehr froh, dass es unserem Stammgast wieder gut geht und er schon wieder arbeiten und nächste Woche die Feiertage genießen kann", bekräftigt Geschäftsführer Peter Prisching. "Die Gesundheit hat bei uns oberste Priorität“, hatte er während der Schließzeit seit 6. Dezember immer wieder betont – obwohl „das Ganze wirtschaftlich eine Katastrophe und durch keine Versicherung abzudecken ist. Hier hoffen wir noch auf Unterstützung von Land und Bund.“ Das AVITA gilt als eine der besten Thermen-Adressen in Österreich und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Burgenland.

Starker Zusammenhalt und Gäste-Zuspruch

Dennoch gab es auch positive Erfahrungen: Etwa den einzigartigen Zusammenhalt im Haus. "60 AVITA-Mitarbeitende haben sich schon am Wochenende der Schließung freiwillig gemeldet, um bei unserer proaktiven thermischen wie chemischen Reinigung gemeinsam mit dem Technik-Team und Experten mitzuwirken", erzählt Peter Prisching: "Ich danke ihnen allen von Herzen, denn sie haben den Eröffnungstermin am 19. Dezember ermöglicht". In diesem Zusammenhang erwähnt er auch den einstimmigen Schulterschluss aller 139 Eigentümer:innen und die Welle der Solidarität, die das AVITA seit der Schließung erfahren hat: „Unsere Gäste haben überraschend wenig ihre Festtags-Urlaube storniert und uns mit ganz viel Zuspruch aufgebaut". Eines der Becken im Saunabereich bleibt vorerst geschlossen, weil noch ein technischer Prüfbericht aussteht. Wichtig ist jedoch zu betonen, dass bei diesem Becken zu keinem Zeitpunkt Legionellen nachgewiesen wurden.

AVITA-Goodies als Dank

Als Dank an alle, denen das AVITA Resort wichtig ist, gibt es ab sofort viele Goodies: Etwa 10 Prozent auf alle Online-Gutscheine bis zum 24.12. mit dem Code "XMAS25" im Webshop. Auch Thermenbesucher, die sich im Vorweihnachtsstress in der AVITA-Therme erholen wollen, können sich freuen: Bis zum 24.12. bekommen sie 30% Ermäßigung auf alle Eintrittskarten und Pakete inkl. Sauna.