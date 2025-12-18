„Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ mit neuem Act

Wien (OTS) -

Anna-Sophie, Bamlak Werner, Cosmó, David Kurt, Frevd, Julia Steen, Kayla Krystin, Lena Schaur, Nikotin, Philip Piller, Reverend Stomp – und nun auch Sidrit Vokshi. Da Tamara Flores ihre Teilnahme bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ auf eigene Entscheidung aus persönlichen Gründen zurückzieht, ist nun der 35-jährige Wiener Sidrit Vokshi seinem Traum, Österreich am Samstag, dem 16. Mai 2026, beim 70. Eurovision Song Contest in Wien zu vertreten, einen Schritt näher. Am Freitag, dem 20. Februar, stellt er sich als einer von insgesamt zwölf Acts um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON beim nationalen Vorentscheid Jury und Publikum, die gemeinsam entscheiden, wer für Österreich ins Rennen gehen wird. Moderiert wird die Live-Show von Alice Tumler, die Teil des Moderationsquartetts des ESC 2015 in Wien war, und Cesár Sampson, der beim Song Contest 2018 in Lissabon für Österreich den dritten Platz geholt und gemeinsam mit Eberhard Forcher und Peter Schreiber als Scout beim aktuellen Auswahlprozess fungiert hat.

Sidrit Vokshi, 35 Jahre, Wien

„Wenn ich rauche“ (Pop-Ballade, Deutsch)

„In dem Song geht es um einen Mann, der einen großen seelischen Schmerz hat, weil er sie vermisst. Jeden Abend geht er von einer Bar zur nächsten, um sich abzulenken. Wenn ich rauche und kurz mit mir selbst bin, reißen alle Nähte wieder auf, die ich in der Bar zugemacht habe. Der ESC ist ein megageiler Event, wo Länder zusammenkommen und den großen gemeinsamen Nenner unserer Kulturen zusammenzubringen – die Musik. Nach vielen Jahren habe ich das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Österreich etwas zurückzugeben – nachdem ich hier so viel bekommen habe.“